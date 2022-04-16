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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Помогите военным поскорее прийти к победе". Глава Луганской ОВА призвал жителей региона эвакуироваться

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Оккупанты обстреливают Луганскую область
Оккупанты обстреливают Луганскую область
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА / Telegram

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай призвал жителей региона эвакуироваться. Об этом он написал 16 апреля в Telegram.

"Более 70 тыс. жителей Луганщины до сих пор не выехали в безопасные города. До полномасштабного вторжения России на свободной ныне территории Луганской области проживало около 330 тыс. человек. За 52 дня организованной эвакуацией вывезено более 32 тыс. человек. Более 200 тыс. уехали самостоятельно", – написал он.

Гайдай подчеркнул, что оставаться в области сейчас опасно.

"Обстрелы усилились, орки целенаправленно бьют именно по жилому массиву. Рубежная, Попасная и Горная общины разрушены до неузнаваемости – там ситуация хуже всего, доступ туда усложнен. Северодонецк разрушен на 70%. В городе осталось около 20 тыс. горожан из 130 тыс., живших там до войны. Кременная и Лисичанск сейчас в "горячей" фазе, обстрелы продолжаются и днем, и ночью. Разрушение области ужасающих масштабов. Помогать оставшимся становится крайне тяжело. Погибают волонтеры. Сохраните жизнь людям, которые рискуют ради вас, и помогите военным поскорее прийти к победе!" – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Как сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, на 16 апреля согласованы девять гуманитарных коридоров для эвакуации, пять из них – из Луганской области. "Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при прекращении обстрелов со стороны оккупационных войск", – добавила она.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил 16 апреля, что с 24 февраля из Сумской, Запорожской, Киевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей по гуманитарным коридорам было эвакуировано почти 300 тысяч человек.

Контекст:

В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины.

14 апреля в Пентагоне сообщили, что первые подразделения российских войск, покинувших север Украины, начали появляться на Донбассе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, эвакуация, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины
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