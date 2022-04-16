С 24 февраля "Укрзалізниця" бесплатно эвакуировала почти 4 млн человек – Офис президента

Тимошенко: С начала [полномасштабной] войны из Сумской, Запорожской, Киевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей было эвакуировано почти 300 тыс. человек Фото: president.gov.ua

"За время войны [с 24 февраля] "Укрзалізниця" бесплатно эвакуировала поездами почти 4 млн человек. Из Киева – более 1,3 млн человек, из Харькова – около 500 тыс. граждан", – говорится в сообщении.

В целом поездами за границу выехало около 500 тыс. украинцев, отметили в пресс-службе.

Из городов, где наблюдается сложная ситуация с безопасностью, людей эвакуируют по гуманитарным коридорам.

"К сожалению, были обстрелы мирного населения, но с начала [полномасштабной] войны из Сумской, Запорожской, Киевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей было эвакуировано почти 300 тыс. человек", – заявил Тимошенко.

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