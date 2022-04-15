В украинских портах заблокированы 22 турецких судна – минтранс Турции

В Турции сомневаются в том, что мины в Черное море могла запустить Украина Фото: depositphotos.com

"На украинском побережье Черного моря ждут 22 наших судна... Большинство из них принадлежат Турции. Есть и те, что под турецким флагом. Нам нужно забрать оттуда эти корабли. Мы даже сегодня консультировались с послом Украины", – заявил министр.

Он пояснил, что изначально в Украине было более 200 моряков, часть удалось эвакуировать. Сейчас в стране осталось около 90 членов экипажей, которые не запрашивали эвакуации, поскольку не хотели покидать корабли.

Кроме того, в портах Украины есть грузы, ожидающие экспорта, а в Турции – грузы, ожидающие отправки в Украину.

Караисмаилоглу также отметил, что минные тральщики турецких ВМС проводят постоянное патрулирование вод из-за мин, обнаруженных в Черном море.

"Касательно мин с обеих сторон говорят разное, однако мины не могут добраться до Стамбула за такое короткое время. Для нас выглядит странным, что мины могла выпустить Украина", – сказал он.

Министр также сообщил, что в российских портах до сих пор работают суда, принадлежащие Турции, и это вызывает беспокойство из-за военной обстановки.

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