РФ потеряла уже два ключевых корабля, это, вероятно, заставит ее пересмотреть позицию в Черном море – разведка Британии

Об этом говорится в сводке британской разведки по состоянию на утро 15 апреля, которую в Twitter обнародовало министерство обороны Великобритании.

"Москва" была одним из трех крейсеров класса "Слава" в составе российского флота. Корабль был введен в эксплуатацию в 1979 году, позже прошел модернизацию, целью которой было совершенствование его характеристик, и вернулся в строй в 2021 году, отмечают в разведке.

"Россия признала, что крейсер "Москва" затонул. Этот инцидент означает, что с момента вторжения в Украину Россия потеряла две ключевые военно-морские единицы, первой из которых стал российский десантный корабль класса "Аллигатор" "Саратов" 24 марта. Оба события, вероятно, заставят Россию пересмотреть свою морскую позицию в Черном море", – сказано в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)