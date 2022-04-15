РФ потеряла уже два ключевых корабля, это, вероятно, заставит ее пересмотреть позицию в Черном море – разведка Британии

Об этом говорится в сводке британской разведки по состоянию на утро 15 апреля, которую в Twitter обнародовало министерство обороны Великобритании.
"Москва" была одним из трех крейсеров класса "Слава" в составе российского флота. Корабль был введен в эксплуатацию в 1979 году, позже прошел модернизацию, целью которой было совершенствование его характеристик, и вернулся в строй в 2021 году, отмечают в разведке.
"Россия признала, что крейсер "Москва" затонул. Этот инцидент означает, что с момента вторжения в Украину Россия потеряла две ключевые военно-морские единицы, первой из которых стал российский десантный корабль класса "Аллигатор" "Саратов" 24 марта. Оба события, вероятно, заставят Россию пересмотреть свою морскую позицию в Черном море", – сказано в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 April 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 15, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/QSfJvjINwD
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/y0p4n4J46U
О том, что крейсер "Москва" был подбит Вооруженными силами Украины, стало известно 13 апреля. В Одесской ОВА сообщали, что ВСУ нанесли по кораблю удар ракетами "Нептун".
Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оборонное ведомство страны заявило днем 14 апреля, что корабль остается на плаву, а очаг возгорания локализован.
Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие суда флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть.
Вечером 14 апреля минобороны РФ признало, что крейсер "Москва" затонул.
По данным министерства обороны РФ, экипаж корабля состоит из 680 человек. По информации советника главы ОП Алексея Арестовича, на борту было 510 членов экипажа. В РФ заявили, что эвакуировали экипаж, но не уточняли число эвакуированных и погибших. В Пентагоне считают, что "по крайней мере некоторые" члены экипажа крейсера эвакуировались.