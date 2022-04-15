ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ потеряла уже два ключевых корабля, это, вероятно, заставит ее пересмотреть позицию в Черном море – разведка Британии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Крейсер "Москва" выполнял ключевую роль командного корабля и узла противовоздушной обороны
Крейсер "Москва" выполнял ключевую роль командного корабля и узла противовоздушной обороны
Фото: ЕРА (архив)

Ракетный крейсер "Москва", который вчера затонул, будучи флагманом Черноморского флота России, выполнял ключевую роль командного корабля и узла противовоздушной обороны.

Об этом говорится в сводке британской разведки по состоянию на утро 15 апреля, которую в Twitter обнародовало министерство обороны Великобритании. 

"Москва" была одним из трех крейсеров класса "Слава" в составе российского флота. Корабль был введен в эксплуатацию в 1979 году, позже прошел модернизацию, целью которой было совершенствование его характеристик, и вернулся в строй в 2021 году, отмечают в разведке. 

"Россия признала, что крейсер "Москва" затонул. Этот инцидент означает, что с момента вторжения в Украину Россия потеряла две ключевые военно-морские единицы, первой из которых стал российский десантный корабль класса "Аллигатор" "Саратов" 24 марта. Оба события, вероятно, заставят Россию пересмотреть свою морскую позицию в Черном море", – сказано в сообщении. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О том, что крейсер "Москва" был подбит Вооруженными силами Украины, стало известно 13 апреля. В Одесской ОВА сообщали, что ВСУ нанесли по кораблю удар ракетами "Нептун".  

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оборонное ведомство страны заявило днем 14 апреля, что корабль остается на плаву, а очаг возгорания локализован. 

Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие суда флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть.

Вечером 14 апреля минобороны РФ признало, что крейсер "Москва" затонул.

По данным министерства обороны РФ, экипаж корабля состоит из 680 человек. По информации советника главы ОП Алексея Арестовича, на борту было 510 членов экипажа. В РФ заявили, что эвакуировали экипаж, но не уточняли число эвакуированных и погибших. В Пентагоне считают, что "по крайней мере некоторые" члены экипажа крейсера эвакуировались.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Великобритания, Черное море, крейсер, война России против Украины, минобороны РФ, корабли
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
52-летний Diezel из Green Grey: Вижу себя полезным с оружием в руках. Вчера подписал контракт
52-летний Diezel из Green Grey: Вижу себя полезным с оружием в руках. Вчера подписал контракт
"Браво, Эктор, с ними на другом языке нельзя". Хименес-Браво дал матерный ответ кремлевским пропагандистам в соцсети
"Браво, Эктор, с ними на другом языке нельзя". Хименес-Браво дал матерный ответ кремлевским пропагандистам в соцсети
"Мы в России испытываем невероятный стыд". Звезда "Сватов" Феклистов спустя 50 дней войны записал обращение к украинским коллегам
"Мы в России испытываем невероятный стыд". Звезда "Сватов" Феклистов спустя 50 дней войны записал обращение к украинским коллегам
Цимбалюк: Я растрогался, увидев людей на Крещатике. Но война еще не закончилась. Маразм оккупанта крепнет
Цимбалюк: Я растрогался, увидев людей на Крещатике. Но война еще не закончилась. Маразм оккупанта крепнет
"Я понял, что его бросили. Сейчас мы живем вместе". Узелков заявил, что взял к себе домой преданного хозяевами пса
"Я понял, что его бросили. Сейчас мы живем вместе". Узелков заявил, что взял к себе домой преданного хозяевами пса
  Позитив о Потапе: Не могу даже сказать, где он. Мы на связи, но я понимаю, сколько сейчас людей его достают
  Позитив о Потапе: Не могу даже сказать, где он. Мы на связи, но я понимаю, сколько сейчас людей его достают
"Такая комбинация операций используется при побеге и смене паспорта". Эксперт прокомментировал перемены во внешности жены Медведчука
"Такая комбинация операций используется при побеге и смене паспорта". Эксперт прокомментировал перемены во внешности жены Медведчука
  "Топалов – хамло и наркоман". Эсхакзай рассказала, какой российский канал финансирует замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко
  "Топалов – хамло и наркоман". Эсхакзай рассказала, какой российский канал финансирует замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко
"Мы больше не семья". Жена Сасанчина объявила о расставании спустя четыре месяца после свадьбы
"Мы больше не семья". Жена Сасанчина объявила о расставании спустя четыре месяца после свадьбы
"Россия в одном лице", "Такая жизнь ждет всех российских артистов". Волочкова посоветовала "курить и пить" и рассказала, как ее хоронить
"Россия в одном лице", "Такая жизнь ждет всех российских артистов". Волочкова посоветовала "курить и пить" и рассказала, как ее хоронить
Певица Карпа о президенте Зеленском: Возможно, другой на его месте уже давно сдал бы Украину. Верю, что он вернет Донбасс и Крым
Певица Карпа о президенте Зеленском: Возможно, другой на его месте уже давно сдал бы Украину. Верю, что он вернет Донбасс и Крым
Вакарчук встретился с харьковскими спасателями на фоне разрушенного Дворца труда в центре города. Видео
Вакарчук встретился с харьковскими спасателями на фоне разрушенного Дворца труда в центре города. Видео
Журналистка Даниленко о жене Медведчука: Эта тупая баба молчала, когда Путин превращал в руины Мариуполь. Будьте прокляты, что привели войну
Журналистка Даниленко о жене Медведчука: Эта тупая баба молчала, когда Путин превращал в руины Мариуполь. Будьте прокляты, что привели войну
  Санина призвала слушать украинскую музыку на официальных платформах. Музыканты переведут прибыль от новой песни на благотворительность
  Санина призвала слушать украинскую музыку на официальных платформах. Музыканты переведут прибыль от новой песни на благотворительность
Как правильно ухаживать за волосами
Как правильно ухаживать за волосами Актуально
Зеленская рассказала, почему не уехала с детьми за границу после нападения РФ на Украину
Зеленская рассказала, почему не уехала с детьми за границу после нападения РФ на Украину
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки (153539)
2
"У Медведчука было две жены?", "Кто эта мадам?" В сети обсуждают изменения во внешности Марченко (149770)
3
Невестка Марченко пригрозила "тройным бумерангом" после задержания Медведчука (135460)
4
"Будет концерты давать в бункере для Путина", "Россия уже проклята миром". Лолита возмутила сеть новым постом (66479)
5
"В этой песне – весь "русский мир". Гребенщиков спел про "падаль на небесах". Видео (34489)
6
Позитив о Потапе: Не могу даже сказать, где он. Мы на связи, но я понимаю, сколько сейчас людей его достают (29822)
7
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ (28921)
8
"Нам с тобой еще ого-го сколько предстоит!" 68-летний Макаревич показал фото с 70-летним Кутиковым (25845)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS