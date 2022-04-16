На 16 апреля согласованы девять гуманитарных коридоров – Верещук

Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье эвакуация будет проводиться только на собственном транспорте.
"Из-за погодных условий автобусы для эвакуации все еще не могут ехать по этому маршруту: размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка", – написала вице-премьер.
Также согласованы коридоры:
"Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при прекращении обстрелов со стороны оккупационных войск", – подчеркнула вице-премьер.
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