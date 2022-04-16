На 16 апреля согласованы девять гуманитарных коридоров – Верещук

Верещук: Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при прекращении обстрелов со стороны оккупационных войск Фото: Ірина Верещук / Facebook

Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье эвакуация будет проводиться только на собственном транспорте.

"Из-за погодных условий автобусы для эвакуации все еще не могут ехать по этому маршруту: размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка", – написала вице-премьер.

Также согласованы коридоры:

Северодонецк – Бахмут (место собрания – проспект Химиков, 28);

Лисичанск – Бахмут (место собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);

Попасная – Бахмут (место собрания – ул. Первомайская, 42);

Горное – Бахмут (место собрания – ул. Гагарина, 13);

Рубежное – Бахмут.

"Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при прекращении обстрелов со стороны оккупационных войск", – подчеркнула вице-премьер.

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