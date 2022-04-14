14 апреля согласованы девять гуманитарных коридоров для эвакуации граждан – Верещук

Из Мариуполя, Бердянска, Токмака и Энергодара на собственном транспорте можно будет выехать в Запорожье.
Также согласованы следующие гумкоридоры:
- Северодонецк – Бахмут (место сбора: проспект Химиков, 28);
- Лисичанск – Бахмут (место сбора: РТИ, 40 лет Победы, улица Сосюры, 324);
- Попасная – Бахмут (место сбора: улица Первомайская, 42);
- село Горное – Бахмут (место сбора: улица Гагарина, 13);
- Рубежное – Бахмут.
"Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск", – уточнила Верещук.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
13 апреля гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения не открывались.