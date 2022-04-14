14 апреля согласованы девять гуманитарных коридоров для эвакуации граждан – Верещук

Верещук: Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Из Мариуполя, Бердянска, Токмака и Энергодара на собственном транспорте можно будет выехать в Запорожье.

Также согласованы следующие гумкоридоры:

Северодонецк – Бахмут (место сбора: проспект Химиков, 28);

Лисичанск – Бахмут (место сбора: РТИ, 40 лет Победы, улица Сосюры, 324);

Попасная – Бахмут (место сбора: улица Первомайская, 42);

село Горное – Бахмут (место сбора: улица Гагарина, 13);

Рубежное – Бахмут.

"Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск", – уточнила Верещук.

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