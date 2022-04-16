Гайдай: В Лисичанске россияне целились по хлебным фургонам. Уверен, что стреляли намеренно, был наводчик

Оккупанты целились по автомобилям, которые возят хлеб, заявил Гайдай Фото: depositphotos.com

"Обстрел Лисичанска: россияне целились по восьми хлебным фургонам. Уверен, они стреляли туда намеренно. Был наводчик. Предатель хотел оставить лисичан без хлеба. Враг применил мощное вооружение. Впрочем, спасателям удалось обуздать пламя, которое вспыхнуло на трех хлебных фургонах, и обезопасить еще пять", – написал он.

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Также сегодня оккупанты обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске.