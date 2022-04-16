Оккупанты сорвали эвакуацию из Лисичанска – Гайдай

"Во время "режима тишины" российская армия открыла огонь по центру Лисичанска. Конечно, местные жители решили остаться в это время в подвалах. Эвакуация была фактически сорвана, потому что удалось вывезти только одного человека", – сообщил он.
Гайдай отметил, что удалось эвакуировать 42 жителя Северодонецка, 11 жителей Рубежного, 14 жителей Кременной, еще шесть человек выехали из Попасной.
"Кстати, в новом месте сбора по улице Щербакова, 1а организовано укрытие на время обстрелов и питание", – сообщил он.
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Утром оккупанты обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. Гайдай также сообщил об обстрелах российскими войсками жилых кварталов города.
Как сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, на 16 апреля согласованы девять гуманитарных коридоров для эвакуации, пять из них – из Луганской области. "Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при прекращении обстрелов со стороны оккупационных войск", – добавила она.
Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил 16 апреля, что с 24 февраля из Сумской, Запорожской, Киевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей по гуманитарным коридорам было эвакуировано почти 300 тысяч человек.
Гайдай 16 апреля призывал жителей области эвакуироваться.