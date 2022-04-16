Оккупанты сорвали эвакуацию из Лисичанска – Гайдай

Из Луганской области удалось эвакуировать более 50 человек Фото: Сергій Гайдай / Facebook (архив)

"Во время "режима тишины" российская армия открыла огонь по центру Лисичанска. Конечно, местные жители решили остаться в это время в подвалах. Эвакуация была фактически сорвана, потому что удалось вывезти только одного человека", – сообщил он.

Гайдай отметил, что удалось эвакуировать 42 жителя Северодонецка, 11 жителей Рубежного, 14 жителей Кременной, еще шесть человек выехали из Попасной.

"Кстати, в новом месте сбора по улице Щербакова, 1а организовано укрытие на время обстрелов и питание", – сообщил он.

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Утром оккупанты обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. Гайдай также сообщил об обстрелах российскими войсками жилых кварталов города.