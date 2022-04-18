Оккупанты обстреляли спорткомплекс в Кременной, пожар охватил 2400 м² – глава Луганской ОВА

По его словам, артиллерийские обстрелы Кременной продолжались 17 апреля и в ночь на 18 апреля стали более частыми и мощными. В результате загорелись семь жилых домов, хозяйственные постройки и лесная подстилка.

"Несколько часов назад снаряды россиян ударили по местным объектам спортивной инфраструктуры. В частности, по недавно отстроенному по программе президента "Большое строительство" спорткомплексу "Олимп", где обычно тренировались представители олимпийской сборной Украины. Площадь пожара, по предварительным подсчетам, составляет 2400 м². Спасатели на месте – пытаются локализовать пламя. Потому что рядом расположен лесной массив", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)



