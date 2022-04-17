В результате обстрела оккупантами Золотого погибли два человека – глава Луганской обладминистрации

"Россияне открыли огонь по центру города Золотое: двое погибших, четверо раненых. Это умышленное убийство людей. Кроме жилых домов, рядом ничего нет. Русские целенаправленно били по населению", – написал он.
По данным главы ОВА, в одной из многоэтажек Золотого "разрушены два этажа – снаряды прошли навылет".
Гайдай отметил, что погибших может быть больше.
Он показал видео с пострадавшим в результате обстрела пятиэтажным жилым домом.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину якобы с целью ее "демилитаризации" и "денацификации".
Точное количество погибших гражданских лиц в результате российской агрессии неизвестно. Но, по данным местных властей Мариуполя Донецкой области на 28 марта, в городе погибло около 5 тыс. жителей, из них около 210 – дети.
15 апреля пресс-служба управления верховного комиссара ООН по правам человека сообщала о подтвержденных 1982 погибших и 2651 раненом мирном жителе Украины.