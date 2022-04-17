В результате обстрела оккупантами Золотого погибли два человека – глава Луганской обладминистрации

Удар оккупантов пришелся на центр Золотого Фото: Головне управління ДСНС України у Луганській області / Facebook (архив)

"Россияне открыли огонь по центру города Золотое: двое погибших, четверо раненых. Это умышленное убийство людей. Кроме жилых домов, рядом ничего нет. Русские целенаправленно били по населению", – написал он.

По данным главы ОВА, в одной из многоэтажек Золотого "разрушены два этажа – снаряды прошли навылет".

Гайдай отметил, что погибших может быть больше.

Он показал видео с пострадавшим в результате обстрела пятиэтажным жилым домом.

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