Российские оккупанты снова обстреляли Харьков, сообщают о пяти жителях, погибших в центре города

Удары из систем залпового огня наносились в 13.30 и 14.00. Снаряды взрывались в местах с жилой застройкой и административными зданиями.
Директор департамента здравоохранения Харьковской областной военной администрации Максим Хаустов сообщил Общественному, что по состоянию на 15.00 было известно о пяти погибших жителях города и 13 раненых.
Такие же данные о погибших и раненых озвучила советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова, она написала в Facebook, что три человека из раненых пострадали в прилегающем районе.
Сама Попова также попала под обстрел. По ее словам, в глаз попал мелкий осколок, но военные его вымыли на месте, зрение сохранилось.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Харьков оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения, которое началось 24 февраля. По данным мэра города Игоря Терехова на 13 апреля, оккупанты уничтожили 1937 объектов, из которых 1671 жилой дом, 75 школ.
15 апреля в результате обстрела оккупантами Харькова погибли 10 мирных жителей, 16-го апреля – трое.
По информации начальника следственного управления Нацполиции региона Сергея Болвинова на 15 апреля, оккупанты убили в Харьковской области 510 мирных жителей, в том числе 24 ребенка.