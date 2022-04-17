Российские оккупанты снова обстреляли Харьков, сообщают о пяти жителях, погибших в центре города

Удары из систем залпового огня наносились в 13.30 и 14.00. Снаряды взрывались в местах с жилой застройкой и административными зданиями.

Директор департамента здравоохранения Харьковской областной военной администрации Максим Хаустов сообщил Общественному, что по состоянию на 15.00 было известно о пяти погибших жителях города и 13 раненых.

Такие же данные о погибших и раненых озвучила советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова, она написала в Facebook, что три человека из раненых пострадали в прилегающем районе.

Сама Попова также попала под обстрел. По ее словам, в глаз попал мелкий осколок, но военные его вымыли на месте, зрение сохранилось.

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