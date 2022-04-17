Оккупанты 23 раза обстреляли Харьков и нанесли один ракетный удар. Трое мирных жителей погибли

Оккупанты обстреливали из артиллерии, минометов и РСЗО районы Северная Салтовка, Пятихатки, Алексеевка, центр города, ХТЗ, Дергачи.
В усиленном режиме работают медики экстренной помощи, врачи и спасатели. При разминировании российских кассетных боеприпасов под Харьковом подорвались трое саперов, четверо получили ранения.
Всего за сутки в результате обстрелов россиянами ранен 31 человек, из них четверо – дети. Погибли трое гражданских.
"Враг не может подступиться к Харькову, наши ВСУ держат крепкие позиции, по некоторым направлениям продвигаются вперед. Поэтому россияне прибегают к позорным обстрелам жилых кварталов. Обращаюсь к жителям Харькова: без необходимости не находитесь на улицах. Также учитывая грядущие праздники, прошу с пониманием отнестись к решениям об ограничении пребывания людей в одном месте. Это все для нашей с вами безопасности", – добавил Синегубов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Харьков оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения, которое началось 24 февраля. По данным Терехова на 13 апреля, оккупанты уничтожили 1937 объектов, из которых 1671 жилой дом, 75 школ.
15 апреля в результате обстрела оккупантами Харькова погибли 10 мирных жителей.
По информации начальника следственного управления Нацполиции региона Сергея Болвинова на 15 апреля, оккупанты убили в Харьковской области 510 мирных жителей, в том числе 24 ребенка.