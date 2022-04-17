Оккупанты 23 раза обстреляли Харьков и нанесли один ракетный удар. Трое мирных жителей погибли

В Харькове в усиленном режиме работают медики экстренной помощи, врачи и спасатели Фото: EPA

Оккупанты обстреливали из артиллерии, минометов и РСЗО районы Северная Салтовка, Пятихатки, Алексеевка, центр города, ХТЗ, Дергачи.

В усиленном режиме работают медики экстренной помощи, врачи и спасатели. При разминировании российских кассетных боеприпасов под Харьковом подорвались трое саперов, четверо получили ранения.

Всего за сутки в результате обстрелов россиянами ранен 31 человек, из них четверо – дети. Погибли трое гражданских.

"Враг не может подступиться к Харькову, наши ВСУ держат крепкие позиции, по некоторым направлениям продвигаются вперед. Поэтому россияне прибегают к позорным обстрелам жилых кварталов. Обращаюсь к жителям Харькова: без необходимости не находитесь на улицах. Также учитывая грядущие праздники, прошу с пониманием отнестись к решениям об ограничении пребывания людей в одном месте. Это все для нашей с вами безопасности", – добавил Синегубов.

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