Число жертв обстрела Харькова оккупантами удвоилось, открыто уголовное производство – прокуратура

В результате обстрела пострадал в том числе район Конного рынка Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Ранее сегодня областная военная администрация информировала об одном погибшем.

"Около 11.45 российские военнослужащие, используя крылатую ракету большой дальности "Калибр", обстреляли Слободской и Основянский районы Харькова. В результате обстрела погибли двое мирных жителей, еще 18 получили ранения", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что были повреждены или разрушены жилые дома, автомобили и объекты торговли, в том числе рынок (на фото – Конный рынок).

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Расследование ведет Служба безопасности Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)