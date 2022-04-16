Число жертв обстрела Харькова оккупантами удвоилось, открыто уголовное производство – прокуратура

Ранее сегодня областная военная администрация информировала об одном погибшем.
"Около 11.45 российские военнослужащие, используя крылатую ракету большой дальности "Калибр", обстреляли Слободской и Основянский районы Харькова. В результате обстрела погибли двое мирных жителей, еще 18 получили ранения", – говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что были повреждены или разрушены жилые дома, автомобили и объекты торговли, в том числе рынок (на фото – Конный рынок).
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.
Расследование ведет Служба безопасности Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Харьков оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения, которое началось 24 февраля. По данным мэра Игоря Терехова на 13 апреля, оккупанты уничтожили 1937 объектов, из которых 1671 жилой дом, 75 школ.
15 апреля в результате обстрела оккупантами Харькова погибли 10 мирных жителей.
По информации начальника следственного управления Нацполиции региона Сергея Болвинова на 15 апреля, оккупанты убили в Харьковской области 510 мирных жителей, в том числе 24 ребенка.