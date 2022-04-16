Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, 18 человек ранены, есть погибший – ОВА

Куда именно упала ракета, неизвестно. На снимке – работы по разминированию Харькова 15 апреля Фото: ЕРА

"Враг терроризирует мирное население, совершает военные преступления. Один из центральных районов города Харьков подвергся ракетному удару, 18 человек травмированы и доставлены каретами скорой помощи в больницы. К сожалению, один человек погиб на месте. Подразделения ГСЧС работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия удара и причиненных разрушений", – сказал он.

Других деталей Синегубов не привел.

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