Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, 18 человек ранены, есть погибший – ОВА

"Враг терроризирует мирное население, совершает военные преступления. Один из центральных районов города Харьков подвергся ракетному удару, 18 человек травмированы и доставлены каретами скорой помощи в больницы. К сожалению, один человек погиб на месте. Подразделения ГСЧС работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия удара и причиненных разрушений", – сказал он.
Других деталей Синегубов не привел.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия сегодня обстреляла ряд населенных пунктов по всей Украине. Известно об ударах по Львовской, Полтавской, Днепропетровской, Луганской областях и Киеве. Есть погибшие и раненые.