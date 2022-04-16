"Видимо, искали "боевых" гусей или коров". Глава Полтавской ОВА показал фото разрушенного ударом российских войск фермерского хозяйства

Ранее он сообщал о "прилете" по хозяйственной инфраструктуре в одном из сел под Полтавой. По словам Лунина, один человек погиб, еще один получил ранение.

"Вот так выглядит так называемый русский мир. "Демилитаризация" фермерского хозяйства недалеко от Полтавы. Видимо, искали там "боевых" гусей или коров. Но убили человека – местного сторожа. Россияне творят вещи, которые выходят за пределы понимания и здравого смысла. Оккупанта ждет возмездие за каждую разрушенную жизнь", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)



