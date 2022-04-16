В результате ракетного удара по Дарницкому району Киева погиб один человек, еще несколько – госпитализированы – Кличко

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Не секрет, что позавчера или вчера один из российских генералов говорил и заявил, что будут атаки по ключевым объектам и городам, и не исключал, что атаки будут по Киеву. И сегодня утром мы почувствовали эти обещания. Несмотря на то, что наша противовоздушная оборона работает, наши военные защищают, но тем не менее взрывы были в Дарницком районе. Один погибший, несколько человек сейчас госпитализированы, медики борются за их жизнь", – сказал Кличко.

Он в очередной раз, опираясь на рекомендации военных, призвал киевлян не возвращаться пока в столицу, поскольку Киев был и остается целью оккупантов.

"Мы не исключаем, что дальнейшие обстрелы столицы будут продолжаться, – отметил Кличко. – Мы не можем запретить, мы можем исключительно рекомендовать. Если есть у вас возможность немного больше задержаться в тех городах, где безопаснее, сделайте это".

Война России против Украины. Главное (обновляется)