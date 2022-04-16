В результате ракетного удара по Дарницкому району Киева погиб один человек, еще несколько – госпитализированы – Кличко

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"Не секрет, что позавчера или вчера один из российских генералов говорил и заявил, что будут атаки по ключевым объектам и городам, и не исключал, что атаки будут по Киеву. И сегодня утром мы почувствовали эти обещания. Несмотря на то, что наша противовоздушная оборона работает, наши военные защищают, но тем не менее взрывы были в Дарницком районе. Один погибший, несколько человек сейчас госпитализированы, медики борются за их жизнь", – сказал Кличко.
Он в очередной раз, опираясь на рекомендации военных, призвал киевлян не возвращаться пока в столицу, поскольку Киев был и остается целью оккупантов.
"Мы не исключаем, что дальнейшие обстрелы столицы будут продолжаться, – отметил Кличко. – Мы не можем запретить, мы можем исключительно рекомендовать. Если есть у вас возможность немного больше задержаться в тех городах, где безопаснее, сделайте это".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Глава Киевской областной государственной (военной) администрации Александр Павлюк не советовал жителям области возвращаться домой, так как продолжаются работы по разминированию.
В Минобороны Украины заявляли 13 апреля, что пока рано возвращаться в Киев и освобожденные от оккупационных войск РФ регионы Украины. По словам замминистра обороны Анны Маляр, российские оккупанты пытаются закрепиться на географических границах Луганской и Донецкой областей, а также рассматривают Херсонскую и Харьковскую области как области применения своих вооруженных сил. Но вместе с тем, возможна угроза и относительно других регионов Украины, подчеркнула она.
Две трети киевлян уже вернулись домой, однако власти все еще советуют повременить с возвращением в столицу из-за угрозы ракетных обстрелов, сообщил 13 апреля мэр Кличко. По словам первого замглавы Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника, в Киев каждый день возвращается 40–50 тыс. человек.