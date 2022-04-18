В Лисичанске российские войска обстреляли здание патрульной полиции, шесть сотрудников травмированы – Гайдай

"Вчера в 20.40 был произведен артобстрел Лисичанска. Несколько российских снарядов попали в админздание областного управления патрульной полиции", – говорится в сообщении.

В результате обстрела госпитализированы шесть сотрудников с акубаротравмами.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины.

14 апреля в Пентагоне сообщили, что первые подразделения российских войск, покинувших север Украины, начали появляться на Донбассе.