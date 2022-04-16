16 апреля гуманитарными коридорами эвакуировали почти 1,5 тыс. украинцев – Офис президента

Эвакуация проходила собственным транспортом и автобусами, отметил он.
По данным Тимошенко, эвакуационные автобусы вывезли 68 человек из трех городов Луганской области: Северодонецка, Рубежного и Кременной.
На собственном автотранспорте удалось выбраться 170 жителям Мариуполя и 1211 жителям временно оккупированной части Запорожской области: Пологов, Бердянска, Васильевки и Мелитополя.
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На 16 апреля Тимошенко анонсировал девять гуманитарных коридора для эвакуации. Людей не удалось эвакуировать из Лисичанска, Попасной, Горного, Токмака и Энергодара.