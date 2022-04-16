16 апреля гуманитарными коридорами эвакуировали почти 1,5 тыс. украинцев – Офис президента

Эвакуация проходила в том числе автобусами Скриншот: КИРИЛО ТИМОШЕНКО Kirill Timoshenko / Telegram (архив)

Эвакуация проходила собственным транспортом и автобусами, отметил он.

По данным Тимошенко, эвакуационные автобусы вывезли 68 человек из трех городов Луганской области: Северодонецка, Рубежного и Кременной.

На собственном автотранспорте удалось выбраться 170 жителям Мариуполя и 1211 жителям временно оккупированной части Запорожской области: Пологов, Бердянска, Васильевки и Мелитополя.

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