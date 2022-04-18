Артиллеристы ВСУ разбили колонну техники российских оккупантов вблизи Вознесенска

В результате артиллеристского огня были уничтожены около 25 оккупантов, вражеская техника, в частности – командно-штабной автомобиль, отметили в 80-й ОДШБр Фото: 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ / Facebook

Об этом 18 апреля сообщается в Facebook 80-й ОДШБр.

Отмечается, что оккупанты вывели на улицу около 30 жителей одного из населенных пунктов возле Вознесенска (в том числе и женщин), связали скотчем руки за спиной, поставив всех на колени. Они требовали выдать того, кто помогал корректировать огонь ВСУ, что привело к потерям оккупантов.

После этого российские военные стали стрелять над головами людей.

"Женщины плакали и просили, чтобы их отпустили. От чего орки окончательно разозлились и озверели. Их командир сказал, если через пять минут ему не выскажут имя корректировщика, он прикажет расстрелять всех", – говорится в сообщении.

Военнослужащие 80-й ОДШБр, которые вели наблюдение за селом, передали координаты местоположения оккупантов. Подчеркивается, что в результате артиллеристского огня были уничтожены около 25 российских военных, вражеская техника, в частности – командно-штабной автомобиль.

В то же время местные жители, пользуясь моментом, "смогли освободиться и уйти в безопасное место", резюмировали в бригаде ВСУ.

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