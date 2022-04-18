ВСУ сбили в Одесской области российский беспилотник, который проводил разведку

"Сегодня, 18 апреля, в Одесской области военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбили российский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, который осуществлял воздушную разведку", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)