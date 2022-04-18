ВСУ сбили в Одесской области российский беспилотник, который проводил разведку

"Сегодня, 18 апреля, в Одесской области военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбили российский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, который осуществлял воздушную разведку", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ, российские захватчики периодически обстреливают Одесскую область из оккупированного Крыма.
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщал, что пляжи региона заминированы для предотвращения атаки противника с моря.