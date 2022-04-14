"Делают российские "аналоговнеты" из "говнаипалок". ВСУ сбили беспилотник оккупантов

"Во время боевого дежурства наши ребята заметили БПЛА. Морпехи говорят, что он шел довольно низко для такого типа беспилотников, в досягаемости для стрелкового оружия. Возможно, заканчивалось топливо или у него были какие-то другие проблемы, потому что делают российские "аналоговнеты" из "говнаипалок". Такое вот импортозамещение", – отметили в сообщении.
"Орлан" упал в нескольких километрах. Украинские военные обнаружили на месте падения беспилотника оккупантов, которые под прикрытием бронетранспортера, пытались унести сбитый БПЛА.
"Морпехи обошли "эвакуаторов" с флангов и дали бой. Как только особи в российской форме услышали первые выстрелы, сразу же сбежали. И это даже несмотря на то, что их прикрывает БТР. В результате два захватчика ранены, один из них – тяжело. К сожалению, им удалось убежать пока. Но беспилотник они все же не унесли", – уточнили в Генштабе.
В ВСУ обратили внимание на то, что вместо топливного бака в БПЛА стоит пластиковая бутылка.
"Обратите внимание на "современный" российский топливный бак… Наверное, нанотехнологии", – пошутили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала войну против Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называет ее "спецоперацией".
Потери личного состава оккупантов по состоянию на 14 апреля составили около 19,9 тыс. человек, 753 танка, 134 БПЛА.