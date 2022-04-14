"Делают российские "аналоговнеты" из "говнаипалок". ВСУ сбили беспилотник оккупантов

"Во время боевого дежурства наши ребята заметили БПЛА. Морпехи говорят, что он шел довольно низко для такого типа беспилотников, в досягаемости для стрелкового оружия. Возможно, заканчивалось топливо или у него были какие-то другие проблемы, потому что делают российские "аналоговнеты" из "говнаипалок". Такое вот импортозамещение", – отметили в сообщении.

"Орлан" упал в нескольких километрах. Украинские военные обнаружили на месте падения беспилотника оккупантов, которые под прикрытием бронетранспортера, пытались унести сбитый БПЛА.

"Морпехи обошли "эвакуаторов" с флангов и дали бой. Как только особи в российской форме услышали первые выстрелы, сразу же сбежали. И это даже несмотря на то, что их прикрывает БТР. В результате два захватчика ранены, один из них – тяжело. К сожалению, им удалось убежать пока. Но беспилотник они все же не унесли", – уточнили в Генштабе.

В ВСУ обратили внимание на то, что вместо топливного бака в БПЛА стоит пластиковая бутылка.

"Обратите внимание на "современный" российский топливный бак… Наверное, нанотехнологии", – пошутили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)