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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Делают российские "аналоговнеты" из "говнаипалок". ВСУ сбили беспилотник оккупантов

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Украинские военные обнаружили на месте падения беспилотника оккупантов
Украинские военные обнаружили на месте падения беспилотника оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Подразделение 501-го отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины сбило российский беспилотник "Орлан-10". Об этом 14 апреля сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

"Во время боевого дежурства наши ребята заметили БПЛА. Морпехи говорят, что он шел довольно низко для такого типа беспилотников, в досягаемости для стрелкового оружия. Возможно, заканчивалось топливо или у него были какие-то другие проблемы, потому что делают российские "аналоговнеты" из "говнаипалок". Такое вот импортозамещение", – отметили в сообщении.

"Орлан" упал в нескольких километрах. Украинские военные обнаружили на месте падения беспилотника оккупантов, которые под прикрытием бронетранспортера, пытались унести сбитый БПЛА.

"Морпехи обошли "эвакуаторов" с флангов и дали бой. Как только особи в российской форме услышали первые выстрелы, сразу же сбежали. И это даже несмотря на то, что их прикрывает БТР. В результате два захватчика ранены, один из них – тяжело. К сожалению, им удалось убежать пока. Но беспилотник они все же не унесли", – уточнили в Генштабе.

В ВСУ обратили внимание на то, что вместо топливного бака в БПЛА стоит пластиковая бутылка.

"Обратите внимание на "современный" российский топливный бак… Наверное, нанотехнологии", – пошутили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/294568699522882

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала войну против Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называет ее "спецоперацией".

Потери личного состава  оккупантов по состоянию на 14 апреля составили около 19,9 тыс. человек, 753 танка, 134 БПЛА.

Теги: Украина, оружие, военные, раненые, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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