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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки украинские военные сбили самолет, три вертолета и беспилотник российских войск – командование Воздушных сил ВСУ

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Украинские военные уничтожили российский самолет
Украинские военные уничтожили российский самолет
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

За сутки 17 апреля украинские военные поразили пять воздушных целей российских оккупантов. Об этом в Facebook сообщило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины 18 апреля.

"За сутки 17 апреля подразделениями ПВО Воздушных сил и Сухопутных войск уничтожены пять воздушных целей: один самолет (истребитель типа "Су"); три вертолета (два Ми-24 и один Ка-52); один БПЛА оперативно-тактического уровня ("Орлан-10")", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/kpszsu/videos/385438533449413/

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 17 апреля потери российских войск достигли 20,3 тыс. личного состава, а также 165 самолетов, 146 вертолетов и 148 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вертолет, беспилотники, самолеты, ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины
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