За сутки украинские военные сбили самолет, три вертолета и беспилотник российских войск – командование Воздушных сил ВСУ

"За сутки 17 апреля подразделениями ПВО Воздушных сил и Сухопутных войск уничтожены пять воздушных целей: один самолет (истребитель типа "Су"); три вертолета (два Ми-24 и один Ка-52); один БПЛА оперативно-тактического уровня ("Орлан-10")", – говорится в сообщении.
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По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 17 апреля потери российских войск достигли 20,3 тыс. личного состава, а также 165 самолетов, 146 вертолетов и 148 БПЛА оперативно-тактического уровня.