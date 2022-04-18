За сутки украинские военные сбили самолет, три вертолета и беспилотник российских войск – командование Воздушных сил ВСУ

"За сутки 17 апреля подразделениями ПВО Воздушных сил и Сухопутных войск уничтожены пять воздушных целей: один самолет (истребитель типа "Су"); три вертолета (два Ми-24 и один Ка-52); один БПЛА оперативно-тактического уровня ("Орлан-10")", – говорится в сообщении.

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