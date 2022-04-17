Молдова отказалась продавать Украине свои ненужные МиГ-29 – СМИ

"В первые дни российского вторжения руководство Украины обращалось к правительству Молдовы с просьбой продать эти самолеты – и получило категорический отказ с объяснением: "Мы не хотим раздражать Россию", – пишет издание.

Речь идет о шести таких истребителях, которые Кишиневу "не нужны вообще", – это остатки из трех десятков МиГ, которые были на балансе молдавской армии после распада Советского Союза.

"По официальным данным, все они в рабочем состоянии, но этого никто не знает наверняка. Самолеты давно не поднимались в воздух (вероятнее всего, еще с прошлого века). [...] Правительство несколько раз объявляло аукцион и без успеха. Несколько раз звучал даже вопрос об их утилизации", – объяснила "Европейская правда".

Журналисты подчеркнули, что Украине такие истребители "жизненно необходимы в этой войне", так как авиаремонтные заводы могли проверить их функциональность и подготовить к боям, "а если это невозможно, использовать их как банк запчастей".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией, который президент Украины Владимир Зеленский опубликовал 13 апреля в обращении к союзникам, вошла боевая авиация.