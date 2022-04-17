Молдова отказалась продавать Украине свои ненужные МиГ-29 – СМИ

"В первые дни российского вторжения руководство Украины обращалось к правительству Молдовы с просьбой продать эти самолеты – и получило категорический отказ с объяснением: "Мы не хотим раздражать Россию", – пишет издание.
Речь идет о шести таких истребителях, которые Кишиневу "не нужны вообще", – это остатки из трех десятков МиГ, которые были на балансе молдавской армии после распада Советского Союза.
"По официальным данным, все они в рабочем состоянии, но этого никто не знает наверняка. Самолеты давно не поднимались в воздух (вероятнее всего, еще с прошлого века). [...] Правительство несколько раз объявляло аукцион и без успеха. Несколько раз звучал даже вопрос об их утилизации", – объяснила "Европейская правда".
Журналисты подчеркнули, что Украине такие истребители "жизненно необходимы в этой войне", так как авиаремонтные заводы могли проверить их функциональность и подготовить к боям, "а если это невозможно, использовать их как банк запчастей".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией, который президент Украины Владимир Зеленский опубликовал 13 апреля в обращении к союзникам, вошла боевая авиация.
После масштабного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
21 марта 13 стран подписали совместное заявление "О неотложной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины". Они заявили о необходимости снабдить Украину противотанковым и противовоздушным оружием.
24 марта на внеочередном саммите НАТО, посвященном нападению России на Украину, принято решение и впредь оказывать всевозможную помощь и поддержку Украине для противостояния российскому вторжению.
31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине оружия столько, сколько будет нужно.
Совет Евросоюза 13 апреля согласовал третий транш помощи Украине в €500 млн, тем самым утроив первоначальный бюджет до €1,5 млрд. Предыдущие меры помощи были согласованы 28 февраля и 23 марта 2022 года.