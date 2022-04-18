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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов: Путин не отказался от своих планов – Украина должна перестать существовать как государство

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Буданов сказал, что у РФ и ее лидера одна цель
Буданов сказал, что у РФ и ее лидера – одна цель
Фото: gur.gov.ua

Основная цель так называемой военной спецоперации президента России Владимира Путина – вернуть Украину в сферу влияния России. Об этом сказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов в интервью, опубликованном 17 апреля в издании Spiegel.

На вопрос, изменила ли Россия за все время войны с Украиной свои цели, Буданов ответил, что у РФ и ее лидера – одна цель.

"Это операция по уничтожению государственности Украины. Украина должна перестать существовать как государство. Это главная цель и Путин не отказался от своих планов. Каким образом они должны были бы достичь этой цели, Россия так до конца и не проработала, это тоже характерно для их тактики", – сказал начальник ГУР.

Он отметил, что Россия хотела установить в Киеве подконтрольное правительство, а также навсегда вернуть Украину в свою сферу влияния.

"Этого не случилось и не может случиться, особенно после зверств и военных преступлений, свидетелем которых является весь мир", – подчеркнул Буданов.

Он также опроверг риторику российского командования о том, что именно Донбасс был основной целью России в войне с Украиной.

"Что можно сказать об этой чепухе? Все помнят, что говорили Путин и [начальник Главного оперативного управления российского Генштаба Сергей] Рудский в первые дни войны. А потом вдруг у них происходит амнезия и они утверждают, что это все изначально касалось Донбасса? Что они делали в других городах?" – сказал начальник ГУР.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны из северных областей Украины. В Генштабе ВСУ сообщали 5 апреля, что Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, Донбасс, военные, война России против Украины, спецоперация, президент, войска, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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