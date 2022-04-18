В какой-то момент мы сможем прорвать блокаду в Мариуполе – Буданов

Буданову задали вопрос, существует ли вероятность, что украинским военнослужащим удастся выйти из "котла" российских оккупантов в Мариуполе.
"Мариуполь – это памятник героизма нашего народа и наших воинов, пример для подражания. О падении города говорили уже давно. Россияне сначала утверждали, что уже взяли город, потом сказали, что захват неизбежен, что завтра все удастся", – сказал Буданов.
Он добавил, что планы российской армии проваливаются уже в течение месяца.
"Мариуполь держится и будет держаться. И в какой-то момент мы сможем прорвать блокаду", – подчеркнул руководитель ГУР.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.
Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".
Город обороняют полк "Азов" и морские пехотинцы, которые призывают провести его деблокаду.