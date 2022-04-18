В какой-то момент мы сможем прорвать блокаду в Мариуполе – Буданов

Буданов: Мариуполь – это памятник героизма нашего народа и наших воинов, пример для подражания Фото: gur.gov.ua

Буданову задали вопрос, существует ли вероятность, что украинским военнослужащим удастся выйти из "котла" российских оккупантов в Мариуполе.

"Мариуполь – это памятник героизма нашего народа и наших воинов, пример для подражания. О падении города говорили уже давно. Россияне сначала утверждали, что уже взяли город, потом сказали, что захват неизбежен, что завтра все удастся", – сказал Буданов.

Он добавил, что планы российской армии проваливаются уже в течение месяца.

"Мариуполь держится и будет держаться. И в какой-то момент мы сможем прорвать блокаду", – подчеркнул руководитель ГУР.

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