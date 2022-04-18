У российских генералов очень низкий профессиональный уровень – Буданов

Большое количество российских генералов, погибших в войне с Украиной, начальник ГУР объясняет их некомпетентностью Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

На вопрос о провале первоначального плана россиян по захвату Киева Буданов ответил, что не удивлен этим.

"Меня удивляет другое: насколько некомпетентно и неосторожно подошли российские командиры к проведению столь крупной операции. Если они действительно верили, что все будет сделано за три дня, и, согласно нашим выводам, они были непоколебимы в этой вере, тогда российское руководство должно спросить себя, насколько компетентны его генералы. Они приняли желаемое за реальность", – подчеркнул он.

Большое количество российских генералов, погибших в войне с Украиной, начальник ГУР объясняет их некомпетентностью.

"Мы нашли только один ответ: очень низкий профессиональный уровень генералов. Одной из причин этого является кумовство в российской армии, это родственники какого-нибудь чиновника, которые не отвечают своим задачам и не готовы к ним", – отметил он.

В качестве примера военных ошибок российского командования Буданов назвал Чернобаевку Херсонской области, где ВСУ не раз уничтожали место сбора самолетов оккупантов.

"Возьмите отдельно дело Чернобаевки! Это памятник идиотизму. 15 раз! И некоторым генералам там тоже досталось", – сказал он.

Чернобаевка, которая находится в 10 км от Херсона, используется оккупантами под свой командный пункт и место сбора самолетов. По данным украинских военных, по аэродрому неоднократно наносили удары ВСУ, так как россияне продолжают заводить туда технику, несмотря на постоянное ее уничтожение.

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