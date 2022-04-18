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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У российских генералов очень низкий профессиональный уровень – Буданов

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Большое количество российских генералов, погибших в войне с Украиной, начальник ГУР объясняет их некомпетентностью
Большое количество российских генералов, погибших в войне с Украиной, начальник ГУР объясняет их некомпетентностью
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

Российское командование выдавало желаемое за действительное, рассчитывая реализовать так называемую военную "спецоперацию" президента России Владимира Путина в Украине за три дня. Об этом сказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов в интервью, опубликованном 17 апреля в издании Spiegel.

На вопрос о провале первоначального плана россиян по захвату Киева Буданов ответил, что не удивлен этим.

"Меня удивляет другое: насколько некомпетентно и неосторожно подошли российские командиры к проведению столь крупной операции. Если они действительно верили, что все будет сделано за три дня, и, согласно нашим выводам, они были непоколебимы в этой вере, тогда российское руководство должно спросить себя, насколько компетентны его генералы. Они приняли желаемое за реальность", – подчеркнул он.

Большое количество российских генералов, погибших в войне с Украиной, начальник ГУР объясняет их некомпетентностью.

"Мы нашли только один ответ: очень низкий профессиональный уровень генералов. Одной из причин этого является кумовство в российской армии, это родственники какого-нибудь чиновника, которые не отвечают своим задачам и не готовы к ним", – отметил он.

В качестве примера военных ошибок российского командования Буданов назвал Чернобаевку Херсонской области, где ВСУ не раз уничтожали место сбора самолетов оккупантов.

"Возьмите отдельно дело Чернобаевки! Это памятник идиотизму. 15 раз! И некоторым генералам там тоже досталось", – сказал он.

Чернобаевка, которая находится в 10 км от Херсона, используется оккупантами под свой командный пункт и место сбора самолетов. По данным украинских военных, по аэродрому неоднократно наносили удары ВСУ, так как россияне продолжают заводить туда технику, несмотря на постоянное ее уничтожение.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия официально признала гибель 1351 российского военнослужащего, еще 3825, по утверждениям Генштаба ВС РФ на 25 марта, получили ранения.

В то же время в России ежедневно хоронят погибших в Украине военнослужащих. По подсчетам "BBC News Україна", 20% погибших, о которых сообщают российские регионы, – это офицеры.

15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщал, что подтверждена гибель как минимум 10 российских военнослужащих из числа высшего командного состава: четырех генералов, трех полковников и трех подполковников.

К концу марта украинские власти и СМИ называли семерых погибших российских генералов, подсчитала "Украинская правда": Андрей Суховецкий, Виталий ГерасимовАндрей КолесниковАндрей МордвичевМагомед Тушаев, Олег Митяев и Яков Резанцев. В РФ подтверждали только смерть генерал-майора Андрея Суховецкого.

По информации западной разведки, всего в зоне боевых действий в Украине было около 20 российских генералов, писала The New York Times.

Теги: Россия, Украина, война, военные, разведка, аэродром, Минобороны, война России против Украины, военнослужащий, погибшие, ГУР Минобороны Украины, потери России, Кирилл Буданов, Чернобаевка
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