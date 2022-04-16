В Украине погиб очередной российский генерал, его похоронили в Санкт-Петербурге

В церемонии прощания принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заявивший, что военный "пал смертью храбрых в бою с украинскими националистами".

Беглов сообщил, что Фролов – потомственный военный, и назвал его "настоящим патриотом".

Где именно был ликвидирован Фролов, не уточняется, но на фотографиях похорон, опубликованных местным изданием "Фонтанка", есть венки от "1-го армейского корпуса "ДНР", что позволяет предположить, что оккупант мог воевать в Донецкой области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 16 апреля, составили более 20 тыс. личного состава.

Россия официально признала гибель 1351 российского военнослужащего, еще 3825, по утверждениям Генштаба ВС РФ на 25 марта, получили ранения.

В то же время в России ежедневно хоронят погибших в Украине военнослужащих. По подсчетам "BBC News Україна", 20% погибших, о которых сообщают российские регионы, – это офицеры.

15 марта Совет национальной безопасности и обороны сообщал, что подтверждена гибель как минимум 10 российских военнослужащих из числа высшего командного состава: четырех генералов, трех полковников и трех подполковников.

К концу марта украинские власти и СМИ называли семерых погибших российских генералов, подсчитала "Украинская правда": Андрей Суховецкий, Виталий Герасимов, Андрей Колесников, Андрей Мордвичев, Магомед Тушаев, Олег Митяев и Яков Резанцев. В РФ подтверждали только смерть генерал-майора Андрея Суховецкого.

По информации западной разведки, всего в зоне боевых действий в Украине было около 20 российских генералов, писала The New York Times.