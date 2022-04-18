В Херсонской области оккупанты захватили вышки "Киевстара" – Офис генпрокурора

"По данным следствия, с начала вторжения вооруженных сил РФ и оккупации Херсона вражеские вооруженные формирования захватили объекты и офисные помещения оператора мобильной связи "Киевстар", – говорится в сообщении.

Херсонская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), сообщил Офис генпрокурора.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской и Запорожской областей. В Херсонской области, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты намерены провести псевдореферендум о создании "ХНР".

О том, что на юге Украины оккупанты строят пыточные, похищают людей, воруют деньги и гуманитарную помощь, сообщил 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский.