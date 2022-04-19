"Ад. Наступление началось – это то, о чем мы говорили последние недели". Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области

По его словам, во временно оккупированной Кременной осталось 3,5 тыс. жителей.

"Одна семья пыталась вырваться, но все закончилось смертью, спасательная операция выжившего – продолжается; ранены наши герои-патрульные, без которых эвакуация осложнена", – написал Гайдай.

Он сообщил, что в Лисичанске погиб полицейский, в Рубежном и Попасной идут бои.

"Постоянная пальба по другим мирным городам. Ад. Наступление началось – это то, о чем мы говорили последние недели", – написал глава военной администрации.

Он подчеркнул, что отступившие в Кременной украинские военные провели тактическое отступление для перегруппировки, и "зрады" в этом нет.

"Уважаемые "военные эксперты", еще недавно являвшиеся "ковидологами"! Не думали ли вы о том, что нашим войском руководят люди с мозгами, имеющими тактику, знающие, как победить и сохранить армию?! Верьте ВСУ! Не стройте конспирологические теории, а помогайте друг другу! И войску помогите тоже", – заявил Гайдай.

Он призвал эвакуироваться жителей всех городов, эвакуация откуда еще возможна. В неоккупированной части Луганской области, по его информации, до сих пор остаются 50 тыс. человек.

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