ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ад. Наступление началось – это то, о чем мы говорили последние недели". Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области

Гайдай сообщил, что в оккупированной россиянами Кременной находится 3,5 тыс. жителей
Гайдай сообщил, что в оккупированной россиянами Кременной находится 3,5 тыс. жителей
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

В Лисичанске погиб полицейский, в Рубежном и Попасной идут бои. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай написал в Facebook о ситуации в Луганской области.

По его словам, во временно оккупированной Кременной осталось 3,5 тыс. жителей.

"Одна семья пыталась вырваться, но все закончилось смертью, спасательная операция выжившего – продолжается; ранены наши герои-патрульные, без которых эвакуация осложнена", – написал Гайдай. 

Он сообщил, что в Лисичанске погиб полицейский, в Рубежном и Попасной идут бои.

"Постоянная пальба по другим мирным городам. Ад. Наступление началось – это то, о чем мы говорили последние недели", – написал глава военной администрации.

Он подчеркнул, что отступившие в Кременной украинские военные провели тактическое отступление для перегруппировки, и "зрады" в этом нет.

"Уважаемые "военные эксперты", еще недавно являвшиеся "ковидологами"! Не думали ли вы о том, что нашим войском руководят люди с мозгами, имеющими тактику, знающие, как победить и сохранить армию?! Верьте ВСУ! Не стройте конспирологические теории, а помогайте друг другу! И войску помогите тоже", – заявил Гайдай.

Он призвал эвакуироваться жителей всех городов, эвакуация откуда еще возможна. В неоккупированной части Луганской области, по его информации, до сих пор остаются 50 тыс. человек.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/145673064638752

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с россиянами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.

14 апреля в Пентагоне сообщили, что первые подразделения российских войск, покинувших север Украины, начали появляться на Донбассе.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременная в Луганской области и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

Глава Офиса президента Андрей Ермак вечером 18 апреля отметил, что "началась вторая фаза войны". 

Теги: Луганская область, Донбасс, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Сергей Гайдай, наступление, война России против Украины, Кременная, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины
Роналду сообщил о смерти новорожденного сына
Роналду сообщил о смерти новорожденного сына
"Мы с вами до конца". Литовская певица Моника Лю вместе с Музычуком из Kalush Orchestra спела "Ой, у лузі червона калина". Видео
"Мы с вами до конца". Литовская певица Моника Лю вместе с Музычуком из Kalush Orchestra спела "Ой, у лузі червона калина". Видео
"Не удержался". Сенцов позировал на фоне надгробного памятника с изображением Путина и подписью "Х...йло"
"Не удержался". Сенцов позировал на фоне надгробного памятника с изображением Путина и подписью "Х...йло"
  "Горить, палає техніка ворожа, рідна Україна переможе". Пономарев, Тополя, Ткач, Хома, Кошевой и Черный спели о победе Украины. Видео
  "Горить, палає техніка ворожа, рідна Україна переможе". Пономарев, Тополя, Ткач, Хома, Кошевой и Черный спели о победе Украины. Видео
  "Свободная Украина! Fuck Putin". Фронтмен группы Måneskin на фестивале в Калифорнии поддержал Украину. Видео
  "Свободная Украина! Fuck Putin". Фронтмен группы Måneskin на фестивале в Калифорнии поддержал Украину. Видео
Пугачева, уехавшая из России, показала застолье с семьей и друзьями. Видео
Пугачева, уехавшая из России, показала застолье с семьей и друзьями. Видео
Замалчивающая нападение РФ на Украину Тодоренко выступила на съемках российского шоу
Замалчивающая нападение РФ на Украину Тодоренко выступила на съемках российского шоу
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские военные исполнили гимн сечевых стрельцов. Видео записали на фоне достопримечательностей Винницы
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские военные исполнили гимн сечевых стрельцов. Видео записали на фоне достопримечательностей Винницы
  Фагот о Зеленском: Мы на каких-то вечеринках пересекались, но друзьями не были. Характер, правда, чувствовался сразу
  Фагот о Зеленском: Мы на каких-то вечеринках пересекались, но друзьями не были. Характер, правда, чувствовался сразу
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии"
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии"
"Ми ще заспіваємо цю пісню в нашому місті". Крупин выпустил первую песню на украинском. В клипе показан Харьков до нападения РФ на Украину
"Ми ще заспіваємо цю пісню в нашому місті". Крупин выпустил первую песню на украинском. В клипе показан Харьков до нападения РФ на Украину
"Включайтесь" каждый день с пожеланиями мира и процветания нашей стране". Денисенко призвала молиться за Украину в определенное время
"Включайтесь" каждый день с пожеланиями мира и процветания нашей стране". Денисенко призвала молиться за Украину в определенное время
"Кричи своему Х...йлу, пусть заберет кума и отдаст всех наших пленных!" Мозговая обратилась к Киркорову
"Кричи своему Х...йлу, пусть заберет кума и отдаст всех наших пленных!" Мозговая обратилась к Киркорову
  Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео
  Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео
  "Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России
  "Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео (76282)
2
Замалчивающая войну РФ против Украины Повалий спела в Кремле с пропагандистом путинского режима Михайловым (44345)
3
"Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России (30675)
4
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии" (30662)
5
"Я чувствовал испуг, какую-то заботу". Данилко рассказал, что по телефону предложила ему Вайкуле после нападения РФ на Украину (21022)
6
Орбакайте показала редкие снимки уехавшей из России Пугачевой (20523)
7
Киркоров поддержал "свою подругу" Марченко и призвал освободить кума Путина Медведчука "из подвалов СБУ" (17502)
8
Данилко: Крапивина пишет, что хватит мне бухать? Пусть эта Нателла перестанет нюхать и посмотрит трезвыми мозгами на ситуацию (14233)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS