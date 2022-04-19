"Ад. Наступление началось – это то, о чем мы говорили последние недели". Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области

По его словам, во временно оккупированной Кременной осталось 3,5 тыс. жителей.
"Одна семья пыталась вырваться, но все закончилось смертью, спасательная операция выжившего – продолжается; ранены наши герои-патрульные, без которых эвакуация осложнена", – написал Гайдай.
Он сообщил, что в Лисичанске погиб полицейский, в Рубежном и Попасной идут бои.
"Постоянная пальба по другим мирным городам. Ад. Наступление началось – это то, о чем мы говорили последние недели", – написал глава военной администрации.
Он подчеркнул, что отступившие в Кременной украинские военные провели тактическое отступление для перегруппировки, и "зрады" в этом нет.
"Уважаемые "военные эксперты", еще недавно являвшиеся "ковидологами"! Не думали ли вы о том, что нашим войском руководят люди с мозгами, имеющими тактику, знающие, как победить и сохранить армию?! Верьте ВСУ! Не стройте конспирологические теории, а помогайте друг другу! И войску помогите тоже", – заявил Гайдай.
Он призвал эвакуироваться жителей всех городов, эвакуация откуда еще возможна. В неоккупированной части Луганской области, по его информации, до сих пор остаются 50 тыс. человек.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с россиянами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.
14 апреля в Пентагоне сообщили, что первые подразделения российских войск, покинувших север Украины, начали появляться на Донбассе.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременная в Луганской области и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
Глава Офиса президента Андрей Ермак вечером 18 апреля отметил, что "началась вторая фаза войны".