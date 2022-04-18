"Людей забирали с улицы, с работы, из автобусов, из квартир". Житель оккупированного Донецка рассказал о принудительной мобилизации в ОРДЛО

По словам пленного, оккупанты разыскивают мужчин повсюду и возят в закрытых вагонах.

"Прошла эвакуация, всех мужчин не выпускали. Началась мобилизация. Людей забирали с улицы, с работы, из автобусов, из квартир, домов, катали туда-сюда. Закрытый поезд, на выходе полностью заблокирован... Более двух суток..." – рассказал Кравченко.

Как он сообщил, оккупанты выдали принудительно мобилизованным оружие и форму старого образца.

"Ни петлиц, ни шевронов, ничего совершенно – ни военного билета, ноль полный. Это была форма старого образца, скорее как роба. Выдали потом бронежилеты, каски, оружие, четыре магазина с патронами", – сказал мужчина.

Он также заверил, что не участвовал в боевых действиях, а только стоял на блокпосту.

"Никаких задач боевых, ничего. Куда ехали, не сказали. Нас привезли в один город, мы там постояли буквально минут 10–15, развернулись и уехали. Приехали в город или поселок, как он называется... Боромля. Ни в каких боевых действиях не участвовали. Наша задача, я так понял, мы как стройбатовцы были. Копай, типа, окопы", – рассказал пленный.

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