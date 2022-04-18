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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Людей забирали с улицы, с работы, из автобусов, из квартир". Житель оккупированного Донецка рассказал о принудительной мобилизации в ОРДЛО

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Оккупанты разыскивают мужчин повсюду и возят "мобилизованных" в закрытых вагонах
Оккупанты разыскивают мужчин повсюду и возят "мобилизованных" в закрытых вагонах
Фото: ua.depositphotos.com

Во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей продолжается принудительная мобилизация, проводящаяся российскими оккупантами. Об этом рассказал житель оккупированного Донецка Александр Кравченко, который попал в плен к украинским военнослужащим, сообщила 18 апреля в Telegram Служба безопасности Украины.

По словам пленного, оккупанты разыскивают мужчин повсюду и возят в закрытых вагонах.

"Прошла эвакуация, всех мужчин не выпускали. Началась мобилизация. Людей забирали с улицы, с работы, из автобусов, из квартир, домов, катали туда-сюда. Закрытый поезд, на выходе полностью заблокирован... Более двух суток..." – рассказал Кравченко.

Как он сообщил, оккупанты выдали принудительно мобилизованным оружие и форму старого образца. 

"Ни петлиц, ни шевронов, ничего совершенно – ни военного билета, ноль полный. Это была форма старого образца, скорее как роба. Выдали потом бронежилеты, каски, оружие, четыре  магазина с патронами", – сказал мужчина. 

Он также заверил, что не участвовал в боевых действиях, а только стоял на блокпосту.

"Никаких задач боевых, ничего. Куда ехали, не сказали. Нас привезли в один город, мы там постояли буквально минут 10–15, развернулись и уехали. Приехали в город или поселок, как он называется... Боромля. Ни в  каких боевых действиях не участвовали. Наша задача, я так понял, мы как стройбатовцы были. Копай, типа, окопы", – рассказал пленный.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

19 марта в Генштабе ВСУ говорили, что Россия может начать открытую мобилизацию для продолжения затяжной войны против Украины. Причина – большие потери личного состава за время войны.

Из-за нехватки резервов в РФ мобилизуют должников, алиментщиков и преступников, сообщала украинская разведка 22 марта.

В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, война, мобилизация, плен, война России против Украины, военнослужащий, ОРДЛО, Служба безопасности Украины, мужчины
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