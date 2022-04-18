Россияне поставили задание уже до Пасхи получить Донецкую и Луганскую области и сделать подарок своему фюреру – Данилов

Данилов: Мы свою землю отдавать не будем Фото: Олексій Данілов / Facebook

"Я бы не успокаивал наше население и не говорил, что вопрос войны уже решен. Было бы ошибочно считать, что мы уже победили в этой войне. Война продолжается. Она будет сложной, она будет непростой... Путин не снимает задачи уничтожения нас как государства, уничтожения высшего политического руководства нашей страны. Те задания, которые он очерчивал 22–24 февраля, когда они начинали эту "операцию", не претерпели никаких изменений", – заявил Данилов.

По его словам, то, что ВСУ выгнали оккупантов из Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской областей, – "это только начало".

"Не только к 1 мая или 9 мая... Они уже к Пасхе ставят себе задание получить частично или полностью Донецкую и Луганскую области и сделать такой подарок своему фюреру. Хотя не знаю, какое они к Богу имеют отношение", – отметил Данилов.

Он подчеркнул, что россиянам вряд ли это удастся.

"Наше войско стоит, обороняется, в случае необходимости идет в контратаку... Мы свою землю отдавать не будем", – сказал он.

Данилов также обратился к украинцам с просьбой обязательно эвакуироваться из регионов, где проходят или могут начаться боевые действия.

Пасху в 2022 году празднуют 24 апреля. В этот день исполнится ровно два месяца с момента масштабного вторжения российских войск в Украину.