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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне поставили задание уже до Пасхи получить Донецкую и Луганскую области и сделать подарок своему фюреру – Данилов

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Данилов: Мы свою землю отдавать не будем
Данилов: Мы свою землю отдавать не будем
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Президент РФ Владимир Путин не снял заданий, которые ставил своей армии перед началом широкомасштабного вторжения, включая задачу уничтожить военно-политическое руководство Украины, считает секретарь СНБО Алексей Данилов. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Я бы не успокаивал наше население и не говорил, что вопрос войны уже решен. Было бы ошибочно считать, что мы уже победили в этой войне. Война продолжается. Она будет сложной, она будет непростой... Путин не снимает задачи уничтожения нас как государства, уничтожения высшего политического руководства нашей страны. Те задания, которые он очерчивал 22–24 февраля, когда они начинали эту "операцию", не претерпели никаких изменений", – заявил Данилов.

По его словам, то, что ВСУ выгнали оккупантов из Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской областей, – "это только начало".

"Не только к 1 мая или 9 мая... Они уже к Пасхе ставят себе задание получить частично или полностью Донецкую и Луганскую области и сделать такой подарок своему фюреру. Хотя не знаю, какое они к Богу имеют отношение", – отметил Данилов.

Он подчеркнул, что россиянам вряд ли это удастся.

"Наше войско стоит, обороняется, в случае необходимости идет в контратаку... Мы свою землю отдавать не будем", – сказал он.

Данилов также обратился к украинцам с просьбой обязательно эвакуироваться из регионов, где проходят или могут начаться боевые действия.

Пасху в 2022 году празднуют 24 апреля. В этот день исполнится ровно два месяца с момента масштабного вторжения российских войск в Украину.

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с россиянами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины.

14 апреля в Пентагоне сообщили, что первые подразделения российских войск, покинувших север Украины, начали появляться на Донбассе.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременная в Луганской области.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Донбасс, Пасха, война России против Украины, Алексей Данилов, российские оккупанты
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