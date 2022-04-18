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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В неоккупированной части Луганской области до сих пор остаются 50 тыс. человек – Гайдай

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С середины апреля оккупанты активизировали боевые действия на Донбассе
С середины апреля оккупанты активизировали боевые действия на Донбассе
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

В Луганской области очень напряженная ситуация, на подконтрольных Украине территориях до сих пор остается примерно 50 тыс. человек. Об этом сообщил председатель Луганской областной государственной (военной) администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона, его цитирует Общественное.

"Мы стараемся даже не говорить, каким образом мы перевозим людей на определенные железнодорожные станции, какие именно станции нам помогают. Потому что как только мы озвучиваем это где-то в эфирах, то сразу российские военные туда и стреляют", – рассказал Гайдай.

Он добавил, что постоянно работает эвакуация и в Северодонецке, и в Лисичанске, а до недавнего времени была возможность вывозить людей из Кременной.

"Вот яркий пример: мы обращались к людям, что выезжайте, эвакуируйтесь, потому что будет беда. Сегодня ночью резко ситуация поменялась, был очень тяжелый там бой", – отметил глава ОГА.

По его словам, российская армия уже контролирует Кременную, поэтому людей нельзя вывозить из города.

Гайдай добавил, что в регионе остается ориентировочно где-то 50 тыс. человек, если взять все населенные пункты, подконтрольные Украине. В городах, которые оказались в оккупации, российские наемники ищут мужчин и заставляют воевать против Украины, отметил он.

Что касается местных властей на оккупированных территориях, то, по словам главы ОГА, основная часть руководителей или выехали на подконтрольные территории Украины, или они не сотрудничают с оккупантами, хотя есть и несколько коллаборантов.

"Там, где выехали руководители местных органов самоуправления, то российские военные стремительно ищут хоть кого-нибудь, чтобы назначить на должность, потому что надо же городами и населенными пунктами руководить. Надо отвечать за коммунальную всю инфраструктуру, а специалистов у них нет. И они пытаются распространить эти нарративы российские, цепляют борды "Не бойтесь говорить по-русски", и это очень раздражает местных. Запугивают и ищут проукраинских активистов", – подчеркнул Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины.

14 апреля в Пентагоне сообщили, что первые подразделения российских войск, покинувших север Украины, начали появляться на Донбассе.

Генштаб ВСУ сообщил 18 апреля, что российские войска завершают создание группировки для наступления на восточном направлении.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Луганская область, война, Сергей Гайдай, война России против Украины
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