В неоккупированной части Луганской области до сих пор остаются 50 тыс. человек – Гайдай

"Мы стараемся даже не говорить, каким образом мы перевозим людей на определенные железнодорожные станции, какие именно станции нам помогают. Потому что как только мы озвучиваем это где-то в эфирах, то сразу российские военные туда и стреляют", – рассказал Гайдай.

Он добавил, что постоянно работает эвакуация и в Северодонецке, и в Лисичанске, а до недавнего времени была возможность вывозить людей из Кременной.

"Вот яркий пример: мы обращались к людям, что выезжайте, эвакуируйтесь, потому что будет беда. Сегодня ночью резко ситуация поменялась, был очень тяжелый там бой", – отметил глава ОГА.

По его словам, российская армия уже контролирует Кременную, поэтому людей нельзя вывозить из города.

Гайдай добавил, что в регионе остается ориентировочно где-то 50 тыс. человек, если взять все населенные пункты, подконтрольные Украине. В городах, которые оказались в оккупации, российские наемники ищут мужчин и заставляют воевать против Украины, отметил он.

Что касается местных властей на оккупированных территориях, то, по словам главы ОГА, основная часть руководителей или выехали на подконтрольные территории Украины, или они не сотрудничают с оккупантами, хотя есть и несколько коллаборантов.

"Там, где выехали руководители местных органов самоуправления, то российские военные стремительно ищут хоть кого-нибудь, чтобы назначить на должность, потому что надо же городами и населенными пунктами руководить. Надо отвечать за коммунальную всю инфраструктуру, а специалистов у них нет. И они пытаются распространить эти нарративы российские, цепляют борды "Не бойтесь говорить по-русски", и это очень раздражает местных. Запугивают и ищут проукраинских активистов", – подчеркнул Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)