Зеленский: Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. Мы будем защищаться

Зеленский: Вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена Фото: president.gov.ua

"Сейчас уже можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. Очень большая часть всей российской армии сейчас сконцентрирована на этом наступлении. Сколько бы туда ни сгоняли российских военных, мы будем бороться. Мы будем защищаться. Мы будем это делать каждый день. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что на востоке и юге Украины оккупанты в последнее время пытаются атаковать "немного продуманнее, чем это было раньше". Президент предположил, что российские генералы, привыкшие не считать потери, "убили уже столько российских военных, что даже им приходится быть осторожнее, потому что никого не останется, чтобы наступать".

"Впрочем, пусть не надеются, что это поможет им. Это вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена", – подчеркнул президент и поблагодарил украинских бойцов и города, которые сдерживают силы захватчиков.

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