Зеленский: Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. Мы будем защищаться

"Сейчас уже можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. Очень большая часть всей российской армии сейчас сконцентрирована на этом наступлении. Сколько бы туда ни сгоняли российских военных, мы будем бороться. Мы будем защищаться. Мы будем это делать каждый день. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно", – подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что на востоке и юге Украины оккупанты в последнее время пытаются атаковать "немного продуманнее, чем это было раньше". Президент предположил, что российские генералы, привыкшие не считать потери, "убили уже столько российских военных, что даже им приходится быть осторожнее, потому что никого не останется, чтобы наступать".
"Впрочем, пусть не надеются, что это поможет им. Это вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена", – подчеркнул президент и поблагодарил украинских бойцов и города, которые сдерживают силы захватчиков.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с россиянами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.
10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины.
14 апреля в Пентагоне сообщили, что первые подразделения российских войск, покинувших север Украины, начали появляться на Донбассе.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременная в Луганской области и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".