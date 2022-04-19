В Луганской области оккупанты не имели никаких успехов, за сутки повреждено 12 многоквартирных домов – глава ОВА

"Отразили наступление [российских оккупационных войск] в Рубежном, Попасной, там у врага потери исчисляются десятками погибших. Наши ребята сбили БПЛА "Орлан-10", подбили тяжелую технику… Ночью было существенно увеличено количество атак и обстрелов, наносились авиаудары. Но никаких успехов враг не имел вообще", – сказал руководитель ОВА.

Гайдай отметил в Telegram, что за минувшие сутки оккупанты повредили или полностью разрушили 12 домов в Луганской области, шесть из них – во временно оккупированной Кременной.

"Два дома после прямых попаданий российских снарядов снесены до фундамента. Еще четыре были охвачены пламенем – пожары ликвидировали, но пригодны ли дома для жизни, спорный вопрос. Враг стреляет по многоэтажкам, осознавая, что там еще остаются люди. В Рубежном россияне попали в квартиру. К счастью, владельца жилья удалось спасти – у него многочисленные осколочные ранения", – сообщил глава Луганской ОВА.

Кроме того, по словам Гайдая, в Рубежном, где "уже почти ничего не осталось", оккупанты разрушили еще два дома, три – в Лисичанске, а вблизи Северодонецка под обстрел попал автомобиль.

"Спасатели смогли его отбуксировать в безопасное место и эвакуировать людей", – резюмировал чиновник.

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