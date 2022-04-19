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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области оккупанты не имели никаких успехов, за сутки повреждено 12 многоквартирных домов – глава ОВА

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Российские оккупанты частично повредили или разрушили 12 многоквартирных домов в Луганской области, отметил Гайдай
Российские оккупанты частично повредили или разрушили 12 многоквартирных домов в Луганской области, отметил Гайдай
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживают линию обороны в Луганской области. Об этом утром 19 апреля в эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube телеканал "Украина 24", рассказал глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"Отразили наступление [российских оккупационных войск] в Рубежном, Попасной, там у врага потери исчисляются десятками погибших. Наши ребята сбили БПЛА "Орлан-10", подбили тяжелую технику… Ночью было существенно увеличено количество атак и обстрелов, наносились авиаудары. Но никаких успехов враг не имел вообще", – сказал руководитель ОВА.

Гайдай отметил в Telegram, что за минувшие сутки оккупанты повредили или полностью разрушили 12 домов в Луганской области, шесть из них – во временно оккупированной Кременной.

"Два дома после прямых попаданий российских снарядов снесены до фундамента. Еще четыре были охвачены пламенем – пожары ликвидировали, но пригодны ли дома для жизни, спорный вопрос. Враг стреляет по многоэтажкам, осознавая, что там еще остаются люди. В Рубежном россияне попали в квартиру. К счастью, владельца жилья удалось спасти – у него многочисленные осколочные ранения", – сообщил глава Луганской ОВА.

Кроме того, по словам Гайдая, в Рубежном, где "уже почти ничего не осталось", оккупанты разрушили еще два дома, три – в Лисичанске, а вблизи Северодонецка под обстрел попал автомобиль.

"Спасатели смогли его отбуксировать в безопасное место и эвакуировать людей", – резюмировал чиновник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. Оккупанты "завершают создание наступательной группировки", отметил представитель оборонного ведомства Украины Александр Мотузяник.

В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременная в Луганской области и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".

Теги: Россия, Украина, пожар, Луганская область, Вооруженные силы Украины, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, ВСУ, обстрелы, авиаудар, наступление, война России против Украины, Кременная, автомобиль
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