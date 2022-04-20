После попыток штурма в Рубежном и Северодонецке в больницу Новоайдара доставлено около 130 раненых оккупантов – Генштаб ВСУ

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, опубликованной утром 20 апреля в Facebook.
"Противник пытается совершать наступление с целью продвижения вглубь населенного пункта Попасная [Луганской области]. После попыток штурма российскими оккупантами в Рубежном и Северодонецке в местную больницу города Новоайдар (все населенные пункты – в Луганской области. – "ГОРДОН") доставлено около 130 раненых военнослужащих противника. Точное количество в настоящее время уточняется", – сообщили в Генштабе ВСУ.
Оккупанты также оказывают "огненное влияние" на позиции ВСУ и ведут боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области.
"Из Харьковской области в пункт постоянной дислокации (населенный пункт Солоты Белгородской области) из-за тяжелых потерь оккупанты вывели батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для восстановления боеспособности", – отмечается в сообщении Генштаба ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременная в Луганской области и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
Глава Офиса президента Андрей Ермак вечером 18 апреля отметил, что "началась вторая фаза войны".
Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал 19 апреля, что ВСУ отразили наступление российских оккупационных войск в Рубежном, Попасной – потери врага исчисляются десятками погибших.