После попыток штурма в Рубежном и Северодонецке в больницу Новоайдара доставлено около 130 раненых оккупантов – Генштаб ВСУ

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, опубликованной утром 20 апреля в Facebook.

"Противник пытается совершать наступление с целью продвижения вглубь населенного пункта Попасная [Луганской области]. После попыток штурма российскими оккупантами в Рубежном и Северодонецке в местную больницу города Новоайдар (все населенные пункты – в Луганской области. – "ГОРДОН") доставлено около 130 раненых военнослужащих противника. Точное количество в настоящее время уточняется", – сообщили в Генштабе ВСУ.

Оккупанты также оказывают "огненное влияние" на позиции ВСУ и ведут боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области.

"Из Харьковской области в пункт постоянной дислокации (населенный пункт Солоты Белгородской области) из-за тяжелых потерь оккупанты вывели батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для восстановления боеспособности", – отмечается в сообщении Генштаба ВСУ.

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