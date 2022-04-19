В результате контрнаступления Вооруженные силы Украины восстановили контроль над Марьинкой – Генштаб

"На донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения сил обороны восстановили контроль над этим населенным пунктом", – говорится в сообщении.
По данным ВСУ, на слобожанском направлении оккупанты "предприняли попытку наступления и ведения штурмовых действий к югу от города Изюм, успеха не имели, понесли потери и вынужденно отступили на ранее занятые позиции".
"На южнобужском направлении продолжаются боевые действия в районе Александровки, враг успеха не имеет. Пытается совершить выход на административную границу Херсонской области, не прекращая обстрелы населенных пунктов", – объяснили в Генштабе.
По его информации, противник продолжает нести значительные потери личного состава, а принятые оккупантами меры по дополнительному комплектованию подразделений "не привели к желаемому эффекту".
"Особую потребность в комплектовании личным составом имеют подразделения, непосредственно участвующие в вооруженной агрессии на территории Украины. По имеющейся информации, в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14-го армейского корпуса береговых войск Северного флота был уничтожен личный состав двух батальонных тактических групп. Кроме того, на территории нашего государства были уничтожены три роты 51-го парашютно-десантного полка и рота 137-го парашютно-десантного полка, входящие в состав 106-й парашютно-десантной дивизии", – отметили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке.
Позже президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Россия начала битву за Донбасс, и предупредил, что Украина будет защищаться. "Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно", – подчеркнул он.
По данным Генштаба ВСУ на 19 апреля, потери личного состава российской армии в ходе масштабного вторжения в Украину составили около 20,8 тыс. человек.