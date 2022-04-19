В результате контрнаступления Вооруженные силы Украины восстановили контроль над Марьинкой – Генштаб

"На донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения сил обороны восстановили контроль над этим населенным пунктом", – говорится в сообщении.

По данным ВСУ, на слобожанском направлении оккупанты "предприняли попытку наступления и ведения штурмовых действий к югу от города Изюм, успеха не имели, понесли потери и вынужденно отступили на ранее занятые позиции".

"На южнобужском направлении продолжаются боевые действия в районе Александровки, враг успеха не имеет. Пытается совершить выход на административную границу Херсонской области, не прекращая обстрелы населенных пунктов", – объяснили в Генштабе.

По его информации, противник продолжает нести значительные потери личного состава, а принятые оккупантами меры по дополнительному комплектованию подразделений "не привели к желаемому эффекту".

"Особую потребность в комплектовании личным составом имеют подразделения, непосредственно участвующие в вооруженной агрессии на территории Украины. По имеющейся информации, в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14-го армейского корпуса береговых войск Северного флота был уничтожен личный состав двух батальонных тактических групп. Кроме того, на территории нашего государства были уничтожены три роты 51-го парашютно-десантного полка и рота 137-го парашютно-десантного полка, входящие в состав 106-й парашютно-десантной дивизии", – отметили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)