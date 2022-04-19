Российские войска пытаются продолжать наступление на востоке с целью установления контроля над Донецкой и Луганской областями – Генштаб ВСУ

"Противник пытается продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей, а также удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом" – говорится в сообщении.
Также в Генштабе отметили, что в предыдущие сутки оккупанты активизировали нанесение ракетных ударов по объектам в западных областях.
"В Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор проводит наступательные и штурмовые действия по отдельным направлениям. На слобожанском направлении противник определенным составом сил продолжает частичную блокировку города Харькова.... На Изюмском направлении враг ведет наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец. Для поддержки наступательных действий группировки на указанном направлении противник создал систему основных и запасных огневых позиций реактивной и ствольной артиллерии", – указано в сводке.
На донецком и таврийском направлениях российские оккупанты активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения, сообщили в Генштабе.
"Основные усилия противника сосредоточены на прорыве обороны наших войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь. В Запорожской области идет сосредоточение подразделений оккупационных войск в определенных районах. На южнобугском направлении основные усилия враг сосредотачивает на выходе на админграницу Херсонской области. В целях улучшения тактического положения оккупанты пытаются вести наступательные действия в районе населенного пункта Александровка. Противник не прекращает обстрел гражданских объектов в городе Николаеве", – говорится в сообщении.
На территории Донецкой и Луганской областей украинские военные за прошлые сутки отбили семь атак оккупантов, уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и восемь единиц автомобильной техники, одну артиллерийскую систему, а также миномет с расчетом.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с россиянами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.
10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины.
14 апреля в Пентагоне сообщили, что первые подразделения российских войск, покинувших север Украины, начали появляться на Донбассе.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременная в Луганской области и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".