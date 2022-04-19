В Украину прибыли профессиональные спасатели из США, Австралии, Германии и Польши

Спасатели из четырех стран приехали в Украину, чтобы помогать бороться с последствиями российской агрессии Фото: ДСНС України / Facebook

С 16 апреля они начали работу в Бородянке Киевской области.

А 18 апреля работали в Гостомеле, отметили в ГСЧС.

С иностранными спасателями встретились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и глава ГСЧС Сергей Крук.

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