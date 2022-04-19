В Украину прибыли профессиональные спасатели из США, Австралии, Германии и Польши

С 16 апреля они начали работу в Бородянке Киевской области.
А 18 апреля работали в Гостомеле, отметили в ГСЧС.
С иностранными спасателями встретились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и глава ГСЧС Сергей Крук.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Разбирать завалы в освобожденных от оккупантах населенных пунктах сотрудникам ГСЧС помогают также украинцы – в Госслужбе их называют "добровольцами-спасателями". Зарегистрироваться, чтобы попасть в их ряды, можно на сайте ГСЧС. Но, отмечают профессиональные спасатели, волонтеры могут работать только на уже разминированных территориях.