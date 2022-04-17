Добровольцев-спасателей уже более 10 тыс. – ГСЧС

В ГСЧС пока не могут привлечь всех желающих, но там, где саперы успели разминировать территории, добровольцы помогают разбирать завалы Фото: ДСНС України / Facebook

"Именно столько людей зарегистрировались на сайте ГСЧС, чтобы помогать восстанавливать страну", – говорится в сообщении.

Сейчас волонтеры работают в Киевской области, там, где уже разминированы территории. В основном это поисковые работы, уборка улиц от строительных материалов, разбор завалов, пояснили спасатели.

Вместе с тем, отмечают в ГСЧС, "из-за минирования населенных пунктов и экосистем войсками РФ, органы местной власти и самоуправления не могут привлечь всех, пока не будут проведены работы по очистке территорий и домов от взрывоопасных предметов".

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