Добровольцев-спасателей уже более 10 тыс. – ГСЧС

"Именно столько людей зарегистрировались на сайте ГСЧС, чтобы помогать восстанавливать страну", – говорится в сообщении.
Сейчас волонтеры работают в Киевской области, там, где уже разминированы территории. В основном это поисковые работы, уборка улиц от строительных материалов, разбор завалов, пояснили спасатели.
Вместе с тем, отмечают в ГСЧС, "из-за минирования населенных пунктов и экосистем войсками РФ, органы местной власти и самоуправления не могут привлечь всех, пока не будут проведены работы по очистке территорий и домов от взрывоопасных предметов".
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Украина – одна из самых заминированных стран мира, заявляли 4 апреля в ООН.
По оценкам ГСЧС на 11 апреля, в техническом обследовании и разминировании нуждается почти половина территории страны – примерно 300 тыс. км².
Только за сутки 16 апреля сотрудники ГСЧС обнаружили и обезвредили 1 тыс. 669 взрывоопасных предметов, в том числе две авиационные бомбы, сообщили в пресс-службе.