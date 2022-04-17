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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Добровольцев-спасателей уже более 10 тыс. – ГСЧС

В ГСЧС пока не могут привлечь всех желающих, но там, где саперы успели разминировать территории, добровольцы помогают разбирать завалы
В ГСЧС пока не могут привлечь всех желающих, но там, где саперы успели разминировать территории, добровольцы помогают разбирать завалы
Фото: ДСНС України / Facebook

Уже более 10 тыс. человек записалось в ряды добровольцев-спасателей. Об этом сообщила 16 апреля Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"Именно столько людей зарегистрировались на сайте ГСЧС, чтобы помогать восстанавливать страну", – говорится в сообщении. 

Сейчас волонтеры работают в Киевской области, там, где уже разминированы территории. В основном это поисковые работы, уборка улиц от строительных материалов, разбор завалов, пояснили спасатели. 

Вместе с тем, отмечают в ГСЧС, "из-за минирования населенных пунктов и экосистем войсками РФ, органы местной власти и самоуправления не могут привлечь всех, пока не будут проведены работы по очистке территорий и домов от взрывоопасных предметов".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украина – одна из самых заминированных стран мира, заявляли 4 апреля в ООН.

По оценкам ГСЧС на 11 апреля, в техническом обследовании и разминировании нуждается почти половина территории страны – примерно 300  тыс. км²

Только за сутки 16 апреля сотрудники ГСЧС обнаружили и обезвредили 1 тыс. 669 взрывоопасных предметов, в том числе две авиационные бомбы, сообщили в пресс-службе. 

Теги: ГСЧС, добровольцы, спасатели, война России против Украины, разминирование
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