ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спасатели предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками ГСЧС и просят деньги за разминирование

В ГСЧС подчеркнули, что проводят разминирование бесплатно
В ГСЧС подчеркнули, что проводят разминирование бесплатно
Фото: EPA

В освобожденной от оккупантов Киевской области появились аферисты, которые ходят по домам и предлагают за деньги проверить помещение и разминировать его. Об этом 13 апреля предупредили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"Украинская земля богата не только смелыми воинами, но и, к сожалению, затейливыми мошенниками... Нам стало известно о случаях, когда некоторые люди ходят по домам в Киевской области и предлагают за деньги провести обследование помещений на наличие взрывоопасных предметов, а также предоставляют услуги платного разминирования. При этом лица представляются пиротехниками ГСЧС", – говорится в сообщении.

В ГСЧС подчеркнули, что не имеют никакого отношения к этим мошенникам и осуждают попытки нажиться на чужой беде.

"Все работы по разминированию выполняются нами бесплатно, согласно планам и в порядке очередности! Будьте внимательны к тем, кто предлагает подобные услуги и сообщайте о таких случаях на номер 102", – добавили спасатели.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/352410126926883

В ГСЧС также опубликовали интерактивную карту с информацией о найденных взрывоопасных предметах и опасных участках. По ней можно отслеживать динамику работ по разминированию, подать собственную заявку на поиск взрывоопасных предметов и отслеживать статус ее выполнения. 

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/352460823588480

Контекст:

Украина – одна из самых заминированных стран мира, заявляли 4 апреля в ООН.

По данным МИД на 4 апреля, из-за российской агрессии в Украине оказались заминированными около 80 тыс. км² территории.

По оценкам ГСЧС на 11 апреля, в техническом обследовании и разминировании нуждается почти половина территории страны – примерно 300  тыс. км².

Министр внутренних дел Денис Монастырский 16 марта заявлял, что после окончания войны с РФ Украине понадобится несколько лет только на период разминирования, сообщал "Укринформ". По его словам, ряд стран пообещал прислать специалистов, чтобы помочь украинским спасателям.

Теги: ГСЧС, минирование, спасатели, война России против Украины, мошенник, разминирование, мины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У меня здесь работа и муж". Проживающая в США Мика Ньютон прокомментировала свое возможное возвращение в Украину
"У меня здесь работа и муж". Проживающая в США Мика Ньютон прокомментировала свое возможное возвращение в Украину
"Я не мог не дать ему шанс на счастливую жизнь". Кулеба показал нового питомца из Мариуполя, хозяева которого пропали без вести
"Я не мог не дать ему шанс на счастливую жизнь". Кулеба показал нового питомца из Мариуполя, хозяева которого пропали без вести
Арзуманян и Каднай выступили с концертом перед украинскими защитниками
Арзуманян и Каднай выступили с концертом перед украинскими защитниками
  Фронтмен Kalush Orchestra Псюк: Если мобилизуют, убегать точно не буду, но сейчас я полезнее, чем со стволом
  Фронтмен Kalush Orchestra Псюк: Если мобилизуют, убегать точно не буду, но сейчас я полезнее, чем со стволом
  "Не успела найти мужа, не успела родить детей". Огневич заявила о желании стать матерью после победы над российскими оккупантами
  "Не успела найти мужа, не успела родить детей". Огневич заявила о желании стать матерью после победы над российскими оккупантами
"Нет слез. Главное живы". Украинская ведущая показала разрушенный российскими оккупантами дом в Киевской области
"Нет слез. Главное – живы". Украинская ведущая показала разрушенный российскими оккупантами дом в Киевской области
"У Медведчука было две жены?", "Кто эта мадам?". В сети обсуждают изменения во внешности Марченко
"У Медведчука было две жены?", "Кто эта мадам?". В сети обсуждают изменения во внешности Марченко
  "Нет ни домработницы, ни няни. Надо всему научиться". Полякова рассказала о жизни за границей после нападения РФ на Украину
  "Нет ни домработницы, ни няни. Надо всему научиться". Полякова рассказала о жизни за границей после нападения РФ на Украину
"Президент Зеленский умоляет мир отправить им оружие. Давайте дадим все, что им нужно". Рурк выступил в поддержку Украины
"Президент Зеленский умоляет мир отправить им оружие. Давайте дадим все, что им нужно". Рурк выступил в поддержку Украины
В Израиле состоится благотворительный концерт в поддержку украинских детей-сирот под патронатом Яна Табачника
В Израиле состоится благотворительный концерт в поддержку украинских детей-сирот под патронатом Яна Табачника
"Герои не умирают!" alyona alyona потеряла на войне близкого человека
"Герои не умирают!" alyona alyona потеряла на войне близкого человека
  Огневич: Я не могу разделять россиян после тех зверств, которые мы видим. Они все виноваты
  Огневич: Я не могу разделять россиян после тех зверств, которые мы видим. Они все виноваты
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ
Рианна на позднем сроке беременности снялась в ванной. Фото
Рианна на позднем сроке беременности снялась в ванной. Фото
"Нам с тобой еще ого-го сколько предстоит!" 68-летний Макаревич показал фото с 70-летним Кутиковым
"Нам с тобой еще ого-го сколько предстоит!" 68-летний Макаревич показал фото с 70-летним Кутиковым
"Синдром уцелевшего". Tarabarova попала в больницу с посттравматическим стрессовым расстройством
"Синдром уцелевшего". Tarabarova попала в больницу с посттравматическим стрессовым расстройством
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Будет концерты давать в бункере для Путина", "Россия уже проклята миром". Лолита возмутила сеть новым постом (59382)
2
"Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки (57456)
3
"Вы готовы верить всему вранью, которым вас, говноедов, пичкают". Лазарева, которую "похоронили" в РФ, опровергла свою смерть (29221)
4
"Мы с Путиным расцеловались. После этого вся московская тусовка бросилась ко мне целоваться, решив, что так передается власть". Садальский процитироал Альтова (29077)
5
Дурнев: В России неблагополучные люди идут служить. Точно такие у них жены. Приносишь ей с войны чужие трусы, а она: "Блин, ты красавчик" (24078)
6
"Каждый принимает решения, которые считает нужными". Садовый рассказал, где находятся его жена и пятеро сыновей (23520)
7
Жена Бабкина рассказала, почему он уехал из Украины после начала войны, а не отправился на фронт (20560)
8
Райкина уволили из созданной им Театральной школы после подписания письма с призывом "к мирному урегулированию ситуации в Украине" (19318)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS