Спасатели предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками ГСЧС и просят деньги за разминирование

"Украинская земля богата не только смелыми воинами, но и, к сожалению, затейливыми мошенниками... Нам стало известно о случаях, когда некоторые люди ходят по домам в Киевской области и предлагают за деньги провести обследование помещений на наличие взрывоопасных предметов, а также предоставляют услуги платного разминирования. При этом лица представляются пиротехниками ГСЧС", – говорится в сообщении.

В ГСЧС подчеркнули, что не имеют никакого отношения к этим мошенникам и осуждают попытки нажиться на чужой беде.

"Все работы по разминированию выполняются нами бесплатно, согласно планам и в порядке очередности! Будьте внимательны к тем, кто предлагает подобные услуги и сообщайте о таких случаях на номер 102", – добавили спасатели.

В ГСЧС также опубликовали интерактивную карту с информацией о найденных взрывоопасных предметах и опасных участках. По ней можно отслеживать динамику работ по разминированию, подать собственную заявку на поиск взрывоопасных предметов и отслеживать статус ее выполнения.