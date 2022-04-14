Спасатели предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками ГСЧС и просят деньги за разминирование

"Украинская земля богата не только смелыми воинами, но и, к сожалению, затейливыми мошенниками... Нам стало известно о случаях, когда некоторые люди ходят по домам в Киевской области и предлагают за деньги провести обследование помещений на наличие взрывоопасных предметов, а также предоставляют услуги платного разминирования. При этом лица представляются пиротехниками ГСЧС", – говорится в сообщении.
В ГСЧС подчеркнули, что не имеют никакого отношения к этим мошенникам и осуждают попытки нажиться на чужой беде.
"Все работы по разминированию выполняются нами бесплатно, согласно планам и в порядке очередности! Будьте внимательны к тем, кто предлагает подобные услуги и сообщайте о таких случаях на номер 102", – добавили спасатели.
В ГСЧС также опубликовали интерактивную карту с информацией о найденных взрывоопасных предметах и опасных участках. По ней можно отслеживать динамику работ по разминированию, подать собственную заявку на поиск взрывоопасных предметов и отслеживать статус ее выполнения.
Украина – одна из самых заминированных стран мира, заявляли 4 апреля в ООН.
По данным МИД на 4 апреля, из-за российской агрессии в Украине оказались заминированными около 80 тыс. км² территории.
По оценкам ГСЧС на 11 апреля, в техническом обследовании и разминировании нуждается почти половина территории страны – примерно 300 тыс. км².
Министр внутренних дел Денис Монастырский 16 марта заявлял, что после окончания войны с РФ Украине понадобится несколько лет только на период разминирования, сообщал "Укринформ". По его словам, ряд стран пообещал прислать специалистов, чтобы помочь украинским спасателям.