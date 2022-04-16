Украине нужно больше взрывотехников – МВД

После окончания войны с РФ Украине понадобится несколько лет на разминирование территории считают в МВД Фото: ДСНС України / Telegram

Он рассказал, что сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям активно ведут работу по разминированию освобожденных от оккупантов территорий, обезвреживая ежедневно около 5 тыс. неразорвавшихся снарядов и авиационных бомб.

"Мы активизируем эту деятельность и планируем инициировать перед правительством Украины увеличение количества специалистов-взрывотехников, что обеспечит максимальное ускорение нейтрализации всех тех боеприпасов, которые остались после российской агрессии", – сообщил Енин.

По его словам, МВД приглашает пожарных из других стран, чтобы те помогали Украине в ликвидации последствий обстрелов.

Утром 16 апреля пресс-центр ГСЧС проинформировал, что с начала широкомасштабного вторжения РФ на территории Украины взрывотехники обезвредили 65 тыс. 212 взрывоопасных предметов и 417,4 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 тыс. 937 авиационных бомб. Спасатели обследовали более 9 тыс. га территории на предмет наличия мин.