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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украине нужно больше взрывотехников – МВД

После окончания войны с РФ Украине понадобится несколько лет на разминирование территории считают в МВД
После окончания войны с РФ Украине понадобится несколько лет на разминирование территории считают в МВД
Фото: ДСНС України / Telegram

Министерство внутренних дел будет инициировать увеличение числа взрывотехников. Об этом первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сказал в эфире национального телемарафона, сообщает "Укринформ".

Он рассказал, что сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям активно ведут работу по разминированию освобожденных от оккупантов территорий, обезвреживая ежедневно около 5 тыс. неразорвавшихся снарядов и авиационных бомб. 

"Мы активизируем эту деятельность и планируем инициировать перед правительством Украины увеличение количества специалистов-взрывотехников, что обеспечит максимальное ускорение нейтрализации всех тех боеприпасов, которые остались после российской агрессии", – сообщил Енин. 

По его словам, МВД приглашает пожарных из других стран, чтобы те помогали Украине в ликвидации последствий обстрелов. 

Утром 16 апреля пресс-центр ГСЧС проинформировал, что с начала широкомасштабного вторжения РФ на территории Украины взрывотехники обезвредили 65 тыс. 212 взрывоопасных предметов и 417,4 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 тыс. 937 авиационных бомб. Спасатели обследовали более 9 тыс. га территории на предмет наличия мин. 

Контекст:

Украина – одна из самых заминированных стран мира, заявляли 4 апреля в ООН.

По оценкам ГСЧС на 11 апреля, в техническом обследовании и разминировании нуждается почти половина территории страны – примерно 300  тыс. км².

Министр внутренних дел Денис Монастырский 16 марта заявлял, что после окончания войны с РФ Украине понадобится несколько лет только на период разминирования, сообщал "Укринформ". По его словам, ряд стран пообещал прислать специалистов, чтобы помочь украинским спасателям.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВД, Украина, ГСЧС, боеприпасы, спасатели, война России против Украины, разминирование, Евгений Енин, мины
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