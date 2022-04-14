В Киевской области пограничники вышли в пункт пропуска в Беларусь "Вільча" – ГПСУ

Российские оккупанты уничтожили инфраструктуру пункта пропуска "Вільча" на границе с Беларусью, отметили в ГПСУ Скриншот: Сергій Дейнеко / Facebook

"Продолжаем возобновлять контроль за государственной границей в направлениях, где силы обороны Украины изгнали российских свинособак. В Киевской области пограничники вышли в пункт пропуска "Вільча" на участке с Беларусью, – рассказал руководитель ГПСУ. – Как всегда, орки – как нашествие саранчи. Инфраструктуру уничтожали, там, где спали, – там и…"

На опубликованном видео видны разбитые окна и мебель в пункте пропуска, поврежденная оргтехника, а также сгоревшие вагончики пограничников.

Дейнеко отметил, что "во время мероприятий остается опасность минирования местности и обстрелов".

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