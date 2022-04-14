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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области пограничники вышли в пункт пропуска в Беларусь "Вільча" – ГПСУ

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Российские оккупанты уничтожили инфраструктуру пункта пропуска "Вільча" на границе с Беларусью, отметили в ГПСУ
Российские оккупанты уничтожили инфраструктуру пункта пропуска "Вільча" на границе с Беларусью, отметили в ГПСУ
Скриншот: Сергій Дейнеко / Facebook

Украинские пограничники вернулись в пункт пропуска "Вільча" на участке с Беларусью. Об этом 14 апреля в Facebook сообщил глава Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Сергей Дейнеко.

"Продолжаем возобновлять контроль за государственной границей в направлениях, где силы обороны Украины изгнали российских свинособак. В Киевской области пограничники вышли в пункт пропуска "Вільча" на участке с Беларусью, – рассказал руководитель ГПСУ. – Как всегда, орки – как нашествие саранчи. Инфраструктуру уничтожали, там, где спали, – там и…"

На опубликованном видео видны разбитые окна и мебель в пункте пропуска, поврежденная оргтехника, а также сгоревшие вагончики пограничников.

Дейнеко отметил, что "во время мероприятий остается опасность минирования местности и обстрелов".

https://www.facebook.com/100010543215513/videos/1403735866714590/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вся Киевская область была освобождена от российских оккупантов 2 апреля, сообщали в Минобороны Украины. Когда украинская армия освободила от захватчиков временно оккупированные россиянами населенные пункты Киевской области, там обнаружили сотни убитых мирных жителей.

В настоящее время в регионе идет разминирование территорий.

Теги: Украина, Беларусь, захват, Госпогранслужба, Киевская область, пограничники, ГПСУ, минирование, обстрелы, война России против Украины, разминирование, инфраструктура, Сергей Дейнеко
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