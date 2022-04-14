В Киевской области пограничники вышли в пункт пропуска в Беларусь "Вільча" – ГПСУ

"Продолжаем возобновлять контроль за государственной границей в направлениях, где силы обороны Украины изгнали российских свинособак. В Киевской области пограничники вышли в пункт пропуска "Вільча" на участке с Беларусью, – рассказал руководитель ГПСУ. – Как всегда, орки – как нашествие саранчи. Инфраструктуру уничтожали, там, где спали, – там и…"
На опубликованном видео видны разбитые окна и мебель в пункте пропуска, поврежденная оргтехника, а также сгоревшие вагончики пограничников.
Дейнеко отметил, что "во время мероприятий остается опасность минирования местности и обстрелов".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вся Киевская область была освобождена от российских оккупантов 2 апреля, сообщали в Минобороны Украины. Когда украинская армия освободила от захватчиков временно оккупированные россиянами населенные пункты Киевской области, там обнаружили сотни убитых мирных жителей.
В настоящее время в регионе идет разминирование территорий.