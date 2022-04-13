Госпогранслужба Украины усилила меры безопасности на границах с Беларусью и непризнанным Приднестровьем

"На границе с Молдовой (на участке с Приднестровьем) и на границе с Беларусью усилены меры безопасности, чтобы не допустить эскалации на этих направлениях. Мы стоим вместе с ВСУ, другими составляющими силами безопасности и обороны и готовы к мерам в случае, если по этим направлениям попытаются вторгнуться враги", – сказал Демченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты вторглись в Украину по нескольким направлениям, в том числе с территории Беларуси. Российские войска ведут обстрел украинских городов с баз, расположенных в Беларуси.

Генштаб ВСУ не исключал использование россиянами территории Приднестровья для поддержки наступательной операции, а также отмечал, что аэродром в Тирасполе готовят к приему самолетов.

11 апреля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты могут осуществить провокацию на территории Приднестровья и обвинить Украину в агрессии в отношении соседней Республики Молдова.