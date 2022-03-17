Санду потребовала вывода российских войск из Приднестровья

Санду попросили прокомментировать решнеие Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая официально признала непризнанное Приднестровье территорией, находящейся под оккупацией РФ.

"Республика Молдова всегда очень четко говорила, что Россия играет существенную роль в том, что касается конфликта в Приднестровье. Начиная с происхождения этого конфликта и заканчивая всеми вещами, которые произошли и продолжают происходить там. Мы всегда требовали вывода российских войск из Приднестровья, мы требовали и требуем ликвидации боеприпасов на левом берегу Днестра. Мы продолжаем выступать за мирное решение этого конфликта и сделаем все возможное, чтобы найти и реализовать дипломатическое, политическое, мирное решение", – заявила она.

Контекст:

Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, в связи с чем между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана.

Санду 30 ноября 2020 года заявила, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, на размещение которой не было договоренности с Молдовой. Она предложила заменить российских военных гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.

В МИД РФ заявили, что против вывода своих "миротворцев" из Приднестровья, а президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия выведет войска, когда "будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы". ТАСС писало, что в Приднестровье находится около 1 тыс. российских солдат и офицеров. "Европейская правда" сообщает, что также там есть незаконные военные формирования, их численность оценивается в 7–8 тыс. человек.