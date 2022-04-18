Под Харьковом во время разминирования российских боеприпасов погибли трое саперов. В ГСЧС назвали их имена

Погибли майор Андрей Кошурко, прапорщик Олег Герасимов и старший прапорщик Юрий Стадник.

"С начала наступления российских оккупантов наши собратья постоянно осуществляли сбор, изъятие, ликвидацию взрывоопасных предметов и снарядов, оставшихся после вражеских обстрелов. Каждый день профессионально и мужественно выполняли работу", – отметили в сообщении.

Межрегиональный центр выразил соболезнования семьям погибших.

В посте также сообщили, что во время разминирования получили ранения четверо саперов.

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