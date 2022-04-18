Под Харьковом во время разминирования российских боеприпасов погибли трое саперов. В ГСЧС назвали их имена

Погибли майор Андрей Кошурко, прапорщик Олег Герасимов и старший прапорщик Юрий Стадник.
"С начала наступления российских оккупантов наши собратья постоянно осуществляли сбор, изъятие, ликвидацию взрывоопасных предметов и снарядов, оставшихся после вражеских обстрелов. Каждый день профессионально и мужественно выполняли работу", – отметили в сообщении.
Межрегиональный центр выразил соболезнования семьям погибших.
В посте также сообщили, что во время разминирования получили ранения четверо саперов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украина – одна из самых заминированных стран мира, заявляли 4 апреля в ООН.
По оценкам ГСЧС на 11 апреля, в техническом обследовании и разминировании нуждается почти половина территории страны – примерно 300 тыс. км².
Только за сутки 16 апреля сотрудники ГСЧС обнаружили и обезвредили 1669 взрывоопасных предметов, в том числе две авиационные бомбы, сообщили в пресс-службе.