Пляжи в Одессе и области никто не разминировал, посещать их запрещено – Одесская ОВА

"В некоторых Telegram-каналах появилась новость о том, что якобы сегодня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начала частично разминировать одесские пляжи. Эта информация не соответствует действительности и является фейковой. В который раз подчеркиваю: ни в коем случае не передвигайтесь по пляжам Одессы и области!" – сказал он.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук подчеркнул: посещать пляжи региона запрещено, они заминированы.

Пресс-центр оперативного командования "Юг" сообщил, что в Одессе "в рамках обеспечения охраны и обороны города проводятся работы по перераспределению зон, закрытых для свободного посещения".

"Просим граждан сохранять спокойствие и осознавать, что фото/видео таких сооружений, объектов, как и информация об их перемещении, запрещены для распространения. Не помогайте враждебным и диверсионным силам ориентироваться на наших родных просторах. Пусть для них останется в истории только один указатель курса – ближе ко дну, за российским военным кораблем", – призвали в командовании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)