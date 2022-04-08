В Одесской области вводят комендантский час с вечера субботы до утра понедельника

В обладминистрации считают, что 10 апреля есть угроза ракетного удара по Одессе Фото: ЕРА

Комендантский час вводится распоряжением главы ОВА Максима Марченко на период с 21.00 9 апреля до 6.00 11 апреля.

"Обращаюсь с просьбой к одесситам и жителям области с пониманием отнестись к введенным ограничениям и не нарушать их. Такие меры необходимы в первую очередь для вашей безопасности, что тем самым сохранит вашу жизнь, потому что последствия могут быть роковыми", – сказал Марченко.

Как объяснил Братчук, в связи с ракетным ударом по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области есть угроза ракетного удара по Одессе 10 апреля (это день освобождения города от нацистских оккупантов в 1944 году, как пишет "Думская", в последние восемь лет пророссийские активисты устраивали в этот день провокации).

Во время комендантского часа запрещено пребывание людей на улицах и в общественных местах без специальных пропусков и удостоверений.

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