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ВОЙНА В УКРАИНЕ

При разминировании Харьковской области погибли три спасателя – глава МВД

Взорвалась часть кассетного боеприпаса
Взорвалась часть кассетного боеприпаса
Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування / Fаcebook (архив)

16 апреля в Харьковской области при разминировании взорвался один из боеприпасов, в результате чего погибли спасатели. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, информирует LIGA.net.

"К сожалению, сегодня произошла трагическая ситуация под Харьковом. При разминировании погибли трое спасателей, это произошло буквально несколько часов назад. Четверо тяжелораненых", – сказал он.

По данным министра, среди погибших – командир части пиротехников.

Монастырский объяснил, что при разминировании взорвалась часть кассетного боеприпаса.

Он также призвал украинцев к осторожности с обнаруженными боеприпасами, подчеркнув, что "трагедии происходят даже со специалистами".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Министерства иностранных дел Украины на 4 апреля, из-за российской агрессии в Украине оказались заминированными около 80 тыс. км² территории.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям 11 апреля говорили, что, по предварительным оценкам, в Украине разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории.

Теги: МВД, война, Харьковская область, раненые, боеприпасы, минирование, вторжение, спасатели, война России против Украины, разминирование, Денис Монастырский, погибшие
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