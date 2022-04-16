При разминировании Харьковской области погибли три спасателя – глава МВД

"К сожалению, сегодня произошла трагическая ситуация под Харьковом. При разминировании погибли трое спасателей, это произошло буквально несколько часов назад. Четверо тяжелораненых", – сказал он.

По данным министра, среди погибших – командир части пиротехников.

Монастырский объяснил, что при разминировании взорвалась часть кассетного боеприпаса.

Он также призвал украинцев к осторожности с обнаруженными боеприпасами, подчеркнув, что "трагедии происходят даже со специалистами".

Война России против Украины. Главное (обновляется)