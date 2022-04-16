При разминировании Харьковской области погибли три спасателя – глава МВД

"К сожалению, сегодня произошла трагическая ситуация под Харьковом. При разминировании погибли трое спасателей, это произошло буквально несколько часов назад. Четверо тяжелораненых", – сказал он.
По данным министра, среди погибших – командир части пиротехников.
Монастырский объяснил, что при разминировании взорвалась часть кассетного боеприпаса.
Он также призвал украинцев к осторожности с обнаруженными боеприпасами, подчеркнув, что "трагедии происходят даже со специалистами".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Министерства иностранных дел Украины на 4 апреля, из-за российской агрессии в Украине оказались заминированными около 80 тыс. км² территории.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям 11 апреля говорили, что, по предварительным оценкам, в Украине разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории.