"Маленький пес с большим сердцем". Талисман черниговских пиротехников Патрон стал героем множества иллюстраций

Ведомство опубликовало скриншоты рисунков, картинок и мемов, которыми их авторы делились в Instagram. "Маленький пес с большим сердцем", – подписал свою иллюстрацию автор одной из работ.

"Наш смелый малыш Патрон вдохновил невероятное количество одаренных художников, и мы невероятно оттого счастливы. Это мотивирует не опускать руки, как бы ни было тяжело, держать планку на высоком уровне и с новыми силами идти в бой, зная, сколько людей еще ждут помощи и сколько людей верит в нас. Наш Патрон тоже не опускает лапки и передает всем свою благодарность. Большие герои не обязательно большие. Поэтому верьте в свои силы, в наших защитников, в нашу Победу. Приближайте ее на всех фронтах, где только можете и не сбавляйте обороты", – написали авторы сообщения.

Многие из рисунков похожи на фото, которые выкладывают на Instagram-странице Патрона. Аккаунт талисману черниговских пиротехников завели в марте, у него сейчас более 74 тыс. подписчиков.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Патрон * (@patron_dsns)

Патрон – джек-рассел-терьер. Ему два года, рассказывала пресс-служба ГСЧС 15 марта.

"Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята при случае балуют его вкусненьким", – отмечали спасатели.

С начала полномасштабного вторжения Патрон помог спасателям обезвредить около 90 взрывоопасных предметов, говорилось в сюжете "24 канала" от 19 марта.