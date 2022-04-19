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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США ввели статус временной защиты для украинцев, въехавших в страну до 11 апреля – Ермак

Статус временной защиты смогут получить граждане Украины, физически находившиеся на территории США по состоянию на 11 апреля
Статус временной защиты смогут получить граждане Украины, физически находившиеся на территории США по состоянию на 11 апреля
Фото: depositphotos.com

Соединенные Штаты Америки ввели для граждан Украины, находящихся в США, специальный статус временной защиты (Temporary Protected Status). Об этом сообщил в Facebook 18 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, соответствующее решение было внесено в Федеральный реестр и будет обнародовано и зарегистрировано 19 апреля.

“Должен отметить, что по просьбе украинской стороны, дата, на период которой граждане Украины должны находиться на территории США для квалификации на TPS, была перенесена с 1 марта на 11 апреля 2022 года! Таким образом, граждане Украины, физически находившиеся на территории США по состоянию на 11 апреля, смогут воспользоваться этой программой", – написал он.

Статус временной защиты позволит украинцам остаться в США сроком до 18 месяцев с возможностью подачи документов на разрешение на трудоустройство в стране.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4915057511881425&id=100001316744918

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Нападение России на Украину вызвало крупнейший миграционный кризис в Европе со времен Второй мировой войны. По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 18 апреля Украину из-за нападения РФ покинули почти 4,9 млн граждан. Более половины из них – 2,8 млн – приняла Польша.

25 февраля в Белом доме заявили, что США готовы принимать беженцев из Украины и помогать европейским странам, принимающих украинцев, спасающихся от российского вторжения.

24 марта в США сообщили, что планируют принять до 100 тыс. украинских беженцев, которые покинули страну из-за вторжения России. "Мы работаем над расширением и разработкой новых программ с упором на прием украинцев, члены семьи которых находятся в США", – говорилось в сообщении.

Поле этого заявления на границе США и Мексики увеличился поток беженцев из Украины, сообщил 2 апреля "Голос Америки". За март пограничники обнаружили 3 274 украинца на границе США и Мексики, что в 12 раз больше, чем за февраль, сообщила BBC со ссылкой на Таможенно-пограничную службу США. 

Однако ни администрация США, ни иммиграционные службы так и не обнародовали процессуально-юридических деталей и требований для получения статуса беженца украинцами, отмечал  "Голос Америки" 7 апреля. Правила получения статуса временной защиты также не были известны до сих пор. 

Теги: США, беженцы, война России против Украины, документы, Андрей Ермак
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