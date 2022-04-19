США ввели статус временной защиты для украинцев, въехавших в страну до 11 апреля – Ермак

По его словам, соответствующее решение было внесено в Федеральный реестр и будет обнародовано и зарегистрировано 19 апреля.
“Должен отметить, что по просьбе украинской стороны, дата, на период которой граждане Украины должны находиться на территории США для квалификации на TPS, была перенесена с 1 марта на 11 апреля 2022 года! Таким образом, граждане Украины, физически находившиеся на территории США по состоянию на 11 апреля, смогут воспользоваться этой программой", – написал он.
Статус временной защиты позволит украинцам остаться в США сроком до 18 месяцев с возможностью подачи документов на разрешение на трудоустройство в стране.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Нападение России на Украину вызвало крупнейший миграционный кризис в Европе со времен Второй мировой войны. По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 18 апреля Украину из-за нападения РФ покинули почти 4,9 млн граждан. Более половины из них – 2,8 млн – приняла Польша.
25 февраля в Белом доме заявили, что США готовы принимать беженцев из Украины и помогать европейским странам, принимающих украинцев, спасающихся от российского вторжения.
24 марта в США сообщили, что планируют принять до 100 тыс. украинских беженцев, которые покинули страну из-за вторжения России. "Мы работаем над расширением и разработкой новых программ с упором на прием украинцев, члены семьи которых находятся в США", – говорилось в сообщении.
Поле этого заявления на границе США и Мексики увеличился поток беженцев из Украины, сообщил 2 апреля "Голос Америки". За март пограничники обнаружили 3 274 украинца на границе США и Мексики, что в 12 раз больше, чем за февраль, сообщила BBC со ссылкой на Таможенно-пограничную службу США.
Однако ни администрация США, ни иммиграционные службы так и не обнародовали процессуально-юридических деталей и требований для получения статуса беженца украинцами, отмечал "Голос Америки" 7 апреля. Правила получения статуса временной защиты также не были известны до сих пор.