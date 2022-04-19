США ввели статус временной защиты для украинцев, въехавших в страну до 11 апреля – Ермак

По его словам, соответствующее решение было внесено в Федеральный реестр и будет обнародовано и зарегистрировано 19 апреля.

“Должен отметить, что по просьбе украинской стороны, дата, на период которой граждане Украины должны находиться на территории США для квалификации на TPS, была перенесена с 1 марта на 11 апреля 2022 года! Таким образом, граждане Украины, физически находившиеся на территории США по состоянию на 11 апреля, смогут воспользоваться этой программой", – написал он.

Статус временной защиты позволит украинцам остаться в США сроком до 18 месяцев с возможностью подачи документов на разрешение на трудоустройство в стране.

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